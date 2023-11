Le vrai débat du secteur public: la survie, rien de moins

Est-ce que oui ou non ce gouvernement veut assurer la pérennité des missions de l’État? Si oui, il devra trouver les moyens financiers de le faire. Si cette réponse est non, notre vision d’accès universel à l’éducation et aux soins de santé ne sera plus jamais la même.

Actuellement, le gouvernement demande à ses employés de sacrifier la qualité au nom de la quantité et ensuite leur reproche ce même manque de qualité afin de justifier son recours au privé.

C’est injuste et irrespectueux.

Services promis

Quotidiennement, les employés doivent endosser l’odieux de ne pouvoir offrir à la population les services promis par l’État. Ils vivent avec cette dissonance, entre ce qu’ils savent être juste et adéquat, et ce qui est humainement possible de faire. Bien sûr, il manque de monde partout. Mais la différence avec le privé, c’est que nous sommes en pénurie de main-d’œuvre depuis beaucoup plus longtemps. La situation est devenue intenable pour les courageux qui choisissent de rester.

Le démantèlement des services a déjà commencé, et oui, il y a déjà des coupures. Nos dirigeants actuels n’ont simplement pas le courage de se présenter devant nous et d’assumer leur décision. Puisque c’est leur choix, qu’ils identifient clairement ce qui sera coupé et qu’ils ajustent l’offre en conséquence.

Le désaveu du gouvernement envers ses missions de l’État est saisissant. D’un côté, Monsieur Dubé mise sans gêne sur le privé pour l’avenir de la santé, et la grande ambition de Monsieur Drainville est d’avoir un adulte par classe.

Monsieur Legault de son côté n’est guère mieux. Ses préjugés envers ses propres employés du gouvernement sont tellement profonds qu’il n’est pas en mesure de les cacher. Clairement nous avons bien compris que sa priorité, ce sont des emplois payants. Financés par l’État, oui, mais dans une industrie, surtout pas dans la fonction publique.

Recrutement

Seul un meilleur recrutement sauvera nos missions publiques. Malheureusement, les conditions salariales sont de beaucoup inférieures à celles du privé.

Les gouvernements négocient depuis plusieurs années avec des budgets trop serrés, et au lieu d’offrir des indexations récurrentes, ils offrent des montants forfaitaires. Les problématiques de recrutement ont été gérées à coup de primes sectorielles ou de rétentions temporaires. La recette a fait son temps, il faut que cela cesse.

Voici un cas très simple pour illustrer l’impact successif de ces mauvaises décisions. Entre les deux options de formation suivantes, laquelle votre adolescent choisira-t-il?

Électricien:

Formation professionnelle (DEP) de 1800 heures

Maximum salarial atteint en environ 5 ans de 43 $/heure

Exigences : secondaire 4.

Technologue dans un des secteurs de la santé:

Formation collégiale (DEC) de 3 ans (environ 2600 heures)

Maximum salarial atteint en 12 années de 35,67 $/heure.

Exigences : diplôme d’études secondaires et toutes les matières fortes (maths, science, chimie)

Bonus : devoir payer 600 $ annuellement pour une cotisation professionnelle

Il faut être très motivé pour choisir le secteur public. Ce n’est pas surprenant que cela ne se bouscule pas aux portes.

La survie des réseaux publics dépend de notre capacité à recruter. Un rattrapage salarial est indispensable, pour attirer la relève et la motiver dans la réussite de ses études.

Cette négociation est une bataille d’opinion publique. Ceux qui ont le pouvoir dans cette négociation, c’est vous. Nous avons besoin de votre soutien.

Égoïstes, les employés de l’État?

Oh que non!

Photo fournie par Mélanie Perron

Mélanie Perron, Enseignante au Cégep de Shawinigan