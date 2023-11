Paris et Québec ne sont pas des capitales de même envergure, mais tout de même: alors que la capitale française planifie sa 17e ligne de métro, les débats s’éternisent dans la Vieille Capitale alors que le gouvernement Legault a rejeté cette semaine le plan B du maire Marchand pour le tramway de Québec.

Selon le jouteur Mathieu Bock-Côté, un problème de culture pourrait être à la source des ratés du projet.

«La question du transport en commun, c’est aussi une question de culture. La culture du transport en commun est beaucoup moins forte qu’elle ne pourrait l’être. On parle français à Québec, c’est une capitale de langue française, mais psychologiquement, on est quand même plus proche de Cincinnati que de Bordeaux, hélas si je peux me permettre, et ce n’est pas un compliment», argue-t-il à l’émission La Joute.

Elsie Lefebvre déplore qu’on soit à la recherche, à Québec, du projet parfait, du projet intégral.

«Il faut annoncer ces projets-là en phases. On commence par une première ligne, puis comme à Paris, on additionne les lignes. C’est ce qu’ils font à Toronto», rappelle-t-elle. «Le transport collectif, c’est comme un hôpital, une école, une autoroute. Ça devrait aller de soi. On est cheap: dès qu’on voit que c’est une couple de milliards, au mon Dieu c’est trop cher.»

Un projet pour les deux rives

Le jouteur Marc-André Leclerc est en désaccord avec ses copanélistes. Il reste critique en effet envers les dépenses effrénées, et est d’avis que les citoyens de Québec n’ont rien contre le transport en commun.

«Les gens à Québec sont contre les mauvais projets! Présentez-nous un projet qui a du sens! Tant que ça ne sera pas un projet pour la Rive-Sud et la Rive-Nord, les gens n’embarqueront pas à Québec», soutient-il.

«À Québec, on est arrivé avec un projet tout croche. Le tramway, M. Labeaume n’en voulait pas au départ. Un moment donné il en voulait. M. Marchand a dit qu’il allait le modifier, mais il ne l’a pas modifié. Et là il n’y a personne qui voulait le bâtir!», a-t-il ajouté afin de résumer ce qu’il juge être l’historique du projet.

Selon Mathieu Bock-Côté, la question n’est pas de savoir s’il faut construire le tramway sur telle ou telle rive, puisque le véritable problème provient de ce qu’un débat idéologique mine toute avancée possible.

«Je pense que c’est un débat beaucoup plus idéologique qu’il n’y parait. Il y avait le 3e lien, ça, c’était le projet des automobilistes qui en avaient assez du transport en commun. Et de l’autre côté, le tramway est vu comme étant le projet progressiste urbain, et les voitures on en a assez!», explique-t-il.

«Quoi qu’on en dise, la suridéologisation de ces projets-là, l’un comme l’autre, ça nous condamne à la paralysie. Je trouve qu’on manque terriblement de pragmatisme», déplore-t-il.

