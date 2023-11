Les mémoires du Prince Harry et de Britney Spears en tête des ventes

Spare (Le Suppléant) du prince Harry, et The Woman In Me (La Femme en moi) de Britney Spears, ont vendu le plus grand nombre d’exemplaires imprimés de biographies de célébrités depuis le début de l’année en Amérique.

Selon les données de Circana BookScan – qui suit les données des points de vente américains pour les exemplaires imprimés des livres grâce aux rapports directs des librairies indépendantes et des principaux revendeurs –, le livre du prince Harry s’est vendu à 1,19 million d’exemplaires imprimés depuis sa sortie le 10 janvier, rapporte Forbes. L’autobiographie de Britney Spears s’est vendue à 417 947 exemplaires imprimés – et à plus d’un million d’exemplaires tous formats confondus – depuis le 24 octobre.

Étant donné les huit mois qui se sont écoulés entre les deux sorties, La Femme en moi (publié aux éditions JC Lattès en France) pourraient dépasser les ventes du livre du Suppléant (chez Fayard en France) d’ici la fin de l’année.

Parmi les autres meilleures ventes de mémoires de 2023 recensées aux États-Unis figurent Pageboy: a Memoir (Pageboy: autoportrait d’un artiste) d'Elliot Page (67 038 exemplaires vendus), Love, Pamela: a Memoir of Prose, Poetry, and Truth (Love), de Pamela Anderson (58 464 exemplaires vendus), et Paris: the Memoir, de Paris Hilton (46 637 exemplaires vendus).

Forbes rapporte que les mémoires de Barbra Streisand, My Name Is Barbra, publié le 7 novembre, est un best-seller depuis sa prévente en février. Les chiffres de vente ne sont toutefois pas encore disponibles pour l’ouvrage de la diva, ni pour Being Henry: The Fonz... and Beyond, d’Henry Winkler, sorti le 31 octobre.