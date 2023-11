Les urgences de l'Estrie sont sous pression

L'arrivée du temps froid rime avec augmentation de l'achalandage dans les urgences, un phénomène auquel l'Estrie n'échappe pas cette année.

En date de vendredi, les taux d'occupation dépassaient les 100 % dans la majorité des hôpitaux de la région. À l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, on atteignait les 120 % et à l'Hôpital Fleurimont, 121 %. Même scénario ailleurs en Estrie avec des taux de 119 % à Bromont, 130 % à Granby et 171 % à Magog.

Afin de désengorger les salles d'attente, le CIUSS de l'Estrie-CHUS demande à la population de revoir ses premiers réflexes avant de se rendre à l'urgence. «Les salles d'urgence ne sont pas la seule ni la première porte d'entrée qu'on devrait considérée si notre état de santé n'est pas très préoccupant», a affirmé la porte-parole du CIUSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Emond.

On rappelle que d'autres options se présentent aux individus inquiets de leur santé. Un rendez-vous avec un médecin de famille, une consultation avec un pharmacien et un appel au 811 sont d'autres alternatives qu'on tente de mettre de l'avant avant de se rendre à l'urgence.

Le manque de médecins de famille est aussi problématique



Plusieurs personnes n'ont pas accès à un médecin de famille au Québec. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) espère voir le bilan s'améliorer, pour le besoin des médecins et de la population.

«On ne peut plus faire reposer, au Québec, l'entièreté des problématiques de la première ligne des patients sur les épaules des médecins de famille», a dénoncé le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot.

Un triste record en Estrie



Du côté de l'Estrie, la situation est qualifiée de critique au sein de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Estrie (AMOE).

«Pour une des premières années depuis longtemps, on a un déficit de près de 50 médecins à la grandeur du Québec, ce qui veut dire qu'il y a eu 50 départs de plus que de nouvelles arrivées. De ce 50 médecins, il y en a 23 en Estrie seulement. On est donc la région ou le déficit est le plus grand cette année», a expliqué le président de l'AMOE, le Dr Christian Gaouette.