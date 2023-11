Lynda Lemay remporte son pari de lancer 11 albums en 1111 jours

Lynda Lemay a officiellement remporté le pari «le plus fou de [sa] carrière». À quelques jours de son échéance, elle lance Entre le rêve et le souvenir et Le baiser de l’horizon, les derniers tomes de son projet de lancer 11 albums de 11 chansons chacun en 1111 jours.

• À lire aussi: Lynda Lemay prépare un film et un livre

Le projet était ambitieux. Casse-cou, même. Car si le commun des mortels se contente de faire un vœu lorsque sa montre affiche 11:11, Lynda Lemay a choisi de pousser ce concept à l’extrême.

En novembre 2020, elle se donnait 1111 jours – soit un peu plus de trois ans – pour écrire, composer, enregistrer et lancer 11 albums comprenant chacun 11 titres. Au total, ce sont donc 121 chansons qu’elle devait livrer en ce laps de temps. L’équivalent, en d’autres mots, d’un répertoire entier.

«Je savais que c’était un projet de fou. Je ne savais juste pas à quel point!» s’exclame Lynda Lemay en riant en entrevue au Journal de Montréal.

«J’ai écrit des mots, j’ai composé des mélodies, j’ai joué de la guitare et du piano comme jamais dans les trois dernières années. Mais j’avais la conviction d’avoir tout ce qu’il me fallait à l’intérieur de moi et dans mes cahiers», poursuit-elle.

Liberté absolue

Pour y arriver, Lynda Lemay a vite réalisé qu’elle devait s’octroyer une liberté absolue. Délestée des contraintes de formats ou structures imposés par les radios commerciales, la chanteuse n’a suivi que son cœur, sa plume et sa guitare pour façonner chacun des 11 opus lancés depuis 2020. Elle a ainsi pu ratisser aussi large qu’elle le souhaitait, autant dans les genres musicaux préconisés que les sujets abordés.

Il y a les plus légers, racontés dans des chansons qui ont fait sourire ses fans – on pense notamment à Moi les prénoms ou encore Pauvre Mme Potvin – en permettant à Lynda Lemay de montrer le côté givré de sa personnalité. Mais il y a aussi les plus sombres ou sensibles, où Lynda Lemay aborde de front des thèmes tels que la mort, le deuil, la maladie et la violence.

Ayant elle-même accompagné son père jusqu’à son décès, en 2017, l’écriture a été thérapeutique, permettant à la chanteuse de mettre des mots sur ses propres maux.

«J’écris pour comprendre la vie et les émotions. Et si j’écris autant, c’est que j’aimerais tellement tout comprendre, même si je sais qu’il y a des questions qui resteront sans réponses», explique-t-elle.

«Il y a un grand tabou qui entoure la maladie et la mort. Je voulais donc utiliser mes mots pour briser les silences, pour que le laid devienne beau. Le décès de mon père, c’est une épreuve difficile; je vais continuer à faire mon deuil toute ma vie. Mais l’amour traverse la mort et je sens beaucoup plus sa présence maintenant qu’il est parti», confie-t-elle.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Lynda Lemay a choisi de dédier le dernier tome de ce projet à l’amour qui unissait ses parents. Celui-ci se reflète dans les titres inédits, mais aussi ceux que la chanteuse a choisi d’offrir en bonus: elle revisite en effet les succès Une mère et Le plus fort c’est mon père, cette fois-ci en version symphonique, avec l’Orchestre métropolitain.

En tournée jusqu’en 2025

Après avoir lancé autant de nouveaux matériels en si peu de temps, Lynda Lemay veut attendre avant de reprendre le chemin du studio, préférant alimenter et renouveler sa tournée La vie est un conte de fous. Elle est d’ailleurs attendue en France dès ce week-end pour une série de concerts qui la mènera jusqu’à l’île de la Réunion, la Suisse et la Belgique.

Les Québécois pourront quant à eux applaudir la chanteuse à compter de février dans différentes salles de la province.

«J’ai besoin de prendre une pause de studio: ces chansons sont au tout début de leur vie, je veux leur donner la chance d’aller rejoindre les gens, de les toucher, de les faire rire ou encore réfléchir. Je pense qu’elles le méritent», avance Lynda Lemay.

Les albums Entre le rêve et le souvenir et Le baiser de l’horizon seront disponibles à compter du 10 novembre.