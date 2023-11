Manifestation ce dimanche: déçus, les pro-tramway se mobilisent

Le gouvernement Legault commet une erreur en rejetant le plan B du maire de Québec Bruno Marchand, dénoncent des citoyens pro-tramway, qui manifesteront dimanche midi, au parc de l’Amérique Française.

«On est déçus, on trouve que la décision de M. Legault, ce n’est pas la bonne. [...] Retarder ce projet, ça va augmenter les coûts», a déclaré Nora Loreto, co-fondatrice de Québec désire son tramway, un regroupement mis sur pied à l’été 2022 pour faire contrepoids au groupuscule de contestation Québec mérite mieux.

Mme Loreto reproche au premier ministre d’ignorer non seulement l’opinion des citoyens qui veulent un tramway à Québec, mais aussi tout le travail mené depuis une dizaine d’années par les experts.

Selon elle, il n’est «pas trop tard» pour que le gouvernement revienne sur sa décision de faire une pause de six mois, le temps que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-Infra) étudie d’autres options de réseau structurant.

Déjà assez d'études

«Ce travail-là, il est fait. Les études, elles sont faites», a rappelé Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole d’Accès transports viables.

«Chaque jour où on attend, la facture est encore plus salée», a-t-elle souligné, en faisant appel au sens des responsabilités du gouvernement.

À son tour, le directeur général du Conseil régional de l’environnement, Alexandre Turgeon, a tenu à saluer «la ténacité» du maire de Québec, Bruno Marchand, pour défendre le projet de tramway.

«Si aujourd’hui on en est là, ce n’est certainement pas de la faute du maire et de son équipe», a-t-il lâché lors d’un point de presse auquel assistait notamment le député solidaire Etienne Grandmont et une représentante du député fédéral Jean-Yves Duclos.

Ce qui reste du REC

M. Turgeon en a profité pour observer que du Réseau express de la Capitale (REC) annoncé en grande pompe par le gouvernement Legault en 2021, il reste aujourd’hui bien peu de choses.

Il doute d’ailleurs qu’un seul fonctionnaire ait travaillé «ne serait-ce que 10 minutes» sur le réseau de voies réservées à près de 900 millions $ que proposait la CAQ pour mieux desservir les banlieues.

Or, vérification faite récemment par Le Journal, la firme AECOM a été retenue par Québec à la suite d’un appel d’offres pour effectuer «une étude de micro-simulation».

«Le ministère commente présentement le plan de travail du prestataire de services», a indiqué Nicolas Vigneault, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

«Des discussions sont également en cours avec le RTC afin de bien répondre aux besoins de la Société. Il faut notamment s’assurer que les solutions retenues offrent un bon rapport coût performance», a-t-il précisé à notre Bureau parlementaire.