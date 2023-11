Michael J. Fox aurait «pardonné» sa femme si elle l’avait quitté pendant son combat contre la maladie

Michael J. Fox a fait l’éloge de Tracy Pollan, qui est toujours à ses côtés après plusieurs dizaines d’années de combat contre la maladie de Parkinson.

Lors d’une apparition dans l’émission CBS Mornings jeudi, l’acteur de Retour vers le futur a révélé qu’il n’en aurait pas voulu à son épouse si elle l’avait quitté une fois le diagnostic posé.

«À tout moment, je lui aurais pardonné de m’annoncer: "Je m’en vais." Mais elle ne l’a pas fait», a déclaré Michael J. Fox avec enthousiasme. «Elle m’a rappelé qu’elle était là pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Elle a pu m’aider à traverser cette épreuve et l’a traversée à mes côtés. C’est ce qu’elle fait depuis 35 ans...»

Il a ajouté: «Nous savions que le bus arrivait et qu’il allait frapper, mais nous ne savions pas à quelle distance il se trouvait ni à quelle vitesse il allait.»

La maladie a été diagnostiquée chez l’acteur en 1991, trois ans après que Tracy Pollan et lui s’étaient mariés. Le couple s’est rencontré alors qu’il travaillait ensemble sur la quatrième saison de Sacrée Famille.

«Je ne sais pas ce qu’il en est pour elle», a déclaré Michael J. Fox en plaisantant à propos de leurs 35 ans de mariage. «J’aime Tracy, c’est évident, et c’est une personne extraordinaire qui a traversé beaucoup d’épreuves.»

L’homme de 62 ans a poursuivi: «Je me rends bien compte qu’elle a une vie distincte de la mienne avec la maladie de Parkinson, ou de la mienne en tant qu’Alex Keaton ou Marty McFly, elle est une personne. Je pense que c’est pour cela que tout s’est bien passé.»

Tracy Pollan, 63 ans, et Michael J. Fox ont quatre enfants: Sam, 34 ans, les jumeaux Schuyler et Aquinnah, 28 ans, et Esmé, 22 ans.

En mai, Michael J. Fox a sorti son documentaire Still. Il y décrit sa carrière d’acteur, sa relation avec sa femme et son combat de 30 ans contre la maladie de Parkinson.