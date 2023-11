Où est la commissaire à la lutte au racisme avec son salaire à six chiffres?

Mario Dumont se pose une question cruciale ce matin: où est la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à Montréal alors que les esprits s’échauffent dangereusement entre pro-Israéliens et pro-Palestiniens dans la métropole?

«Bochra Manaï a un salaire dans les six chiffres. On a un climat social et une expression d’un racisme que l’on n’a pas vu depuis longtemps. Que penseriez-vous des pompiers, s’ils restaient dans la caserne les jours de feu?» lance notre chroniqueur avec aplomb.

Mme Manaï n’a fait aucune sortie dans les médias alors qu’il y a eu des tirs sur des écoles juives dans Côte-des-Neiges, qu’une échauffourée est survenue à l’université Concordia et que des propos haineux ont été prononcés par Adil Charkaoui.

«Si cette personne n’est pas là pour dénoncer une semaine comme celle-ci, pour dénoncer ceux qui sortent sur la place publique et qui souhaitent la mort des autres ...», juge Mario Dumont.

«A-t-elle fait des interventions? Est-ce qu’elle travaille avec les autres? Peut-être que oui, peut-être qu’elle fait un travail par derrière que l’on ne connaît pas. Elle pourrait nous en informer [...] Je me demande à quoi tous ces postes servent», ajoute-t-il.

