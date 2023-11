Ruba Ghazal appelle à «choisir le camp des humains»

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a livré une entrevue émotive à l’émission «Le Bilan», dans laquelle elle a multiplié les appels à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

L’élue québécoise s’est dite troublée par la guerre qui se déroule au Proche-Orient, mais aussi par la haine et la violence qui sont exprimées ici même.

«Ce n’est pas le Québec que j’aime, ce n’est pas le Québec que je reconnais», clame Mme Ghazal.

«[Il faut] se rappeler qu’on est une terre pacifiste, qu’on est chanceux et qu’on ne veut pas importer les violences qui se passent ailleurs. On veut plutôt exporter notre côté pacifiste», affirme-t-elle.

Pour la députée solidaire, les menaces, insultes et actes de vandalisme commis ici n’aident en rien la situation à Gaza.

«Je trouve que c’est extrêmement important que les gens aident les Gazaouis et aident les civils, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien», soutient-elle.

«J’aimerais qu’on apaise les choses ici et qu’on soit solidaires avec les gens qui souffrent. Et au lieu de parler des violences et actes haineux [...] ici au Québec, qu’on parle de ce qui se passe là-bas et de comment on peut aider ces populations-là à vivre pacifiquement et dignement», ajoute l’élue.

La politicienne d’origine palestinienne lance d’ailleurs un appel à la paix et à un cessez-le-feu.

«C’est une question de droits humains. Je ne dis pas qu’il faut choisir un camp ou l’autre. Ce qu’il faut, ce sont deux états qui vivent pacifiquement comme tous les peuples du monde», explique Ruba Ghazal.

«On n’a pas le choix d’avoir une paix qui soit négociée avec les Palestiniens. Ce peuple existe, il est là et il souffre depuis extrêmement longtemps», ajoute-t-elle.

Pour la députée de Mercier, il est primordial de revenir à l’essentiel pour mettre fin à ce conflit.

«Il ne s’agit pas de choisir son camp, le camp des Israéliens ou le camp des Palestiniens. Il s’agit de choisir le camp des humains et le camp de la paix», résume-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.