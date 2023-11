Santé: l'animateur Paul Arcand s'absentera pour une durée indéterminée

L'animateur Paul Arcand a annoncé vendredi matin qu'il doit prendre un congé d'une «durée indéterminée» de son émission au 98,5 FM pour des raisons de santé.

Il en a fait part lui-même au micro de Puisqu’il faut se lever, l'émission dont il est absent depuis jeudi.

«J’ai un enjeu de santé [...] qui nécessite un traitement pour une durée indéterminée», a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec son remplaçant à la barre de l’émission, Alain Crête.

M. Arcand souffre d’une infection «assez fulgurante» qui nécessite un traitement l’obligeant à mettre sur pause sa vie professionnelle le temps de se rétablir.

«Si je m’étais absenté pendant deux-trois jours, je n’aurais rien dit et ça aurait été correct, mais ça risque d’être plus long et très sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va durer», a-t-il reconnu.

Après s’être senti mal pendant quelques jours, c’est finalement sa conjointe, Anick, qui l’aurait convaincu d’aller voir un médecin.

«Quand vous avez des signes, vous avez intérêt à les écouter. Pour être bien franc, c’est ma femme qui m’a dit: «c’est assez de niaisage, tu vas aller te faire soigner», puis elle a eu parfaitement raison parce que ça aurait pu déraper encore plus», a avoué l’animateur radio.

Ne voulant pas en dire plus sur sa maladie, M. Arcand a demandé à ses auditeurs de respecter sa vie privée pendant cette période.

«Dès que je vais pouvoir reprendre mes activités, je vais le faire, mais je ne sais pas quand», a-t-il ajouté.

Une vague de soutien

Quelques minutes après son annonce, plusieurs personnalités avaient déjà fait part de leur soutien à Paul Arcand, notamment le premier ministre, François Legault.

«La santé, c’est ce qu’il y a de plus important. Prenez bien soin de vous, Paul Arcand. J’ai hâte de retourner en entrevue avec vous pour me faire brasser un peu», a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

De son côté, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a souligné que «même temporaire, l’absence d’un tel personnage sur les ondes, ça laisse un vide difficile à combler».

La journaliste Thérèse Parisien a souhaité à M. Arcand de se «remettre sur pied rapidement pour revenir animer nos matins», tandis que l’animatrice Sophie Durocher a rappelé d’écouter «votre blonde quand elle vous dit d’aller voir le médecin!»

Rappelons que l’animateur avait pris la décision de ne pas revenir au micro de son émission matinale à l’automne 2024 et qu'il sera remplacé par Patrick Lagacé.