Une jeune fille de 17 ans tuée par son ex-copain en Virginie, peu après avoir déposé une ordonnance d'éloignement contre lui

Une jeune fille de 17 ans en Virginie a été tuée par son ancien petit ami, quelques semaines après avoir déposé une ordonnance d’éloignement contre lui.

Deux jours avant de célébrer ses 18 ans, Serenity Hawley, a été retrouvée morte dans son véhicule jeudi, dans un stationnement de University City Boulevard, au côté de son ex-copain Croney Monk, un joueur de football à Blacksburg High School.

Le suspect, qui l’aurait harcelée et menacée à maintes reprises, aurait tiré une balle dans la poitrine de Serenity, pour ensuite tourner l’arme vers lui et s’infliger le même sort, selon les informations rapportées par le média 10 News.

«Il était constamment sur les réseaux sociaux. Il la faisait chanter, en lui disant qu’il allait montrer ceci et cela. Ce n’est pas le genre de chose que les enfants doivent faire», insiste le père de Serenity, selon le média Daily Mail.

Un Gofundme a été organisé par la famille de Serenity Halwey. L’argent devait être utilisé pour les funérailles de leur fille, ainsi qu’une bourse d’études en sa mémoire. La famille a amassé plus de 21, 495$ US (29 660$ CAN), jusqu’à présent.