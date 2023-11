Une mère meurt après s'être injectée le médicament Ozempic pour perdre du poids

Une mère australienne est décédée après avoir utilisé des médicaments injectables, tel que l’Ozempic, dans l’optique de perdre du poids pour le mariage de sa fille. Bien que le médicament ait été prescrit par son médecin, celle-ci est décédée d’une maladie gastro-intestinale, quelques mois plus tard.

Le plus grand souhait de Trish Webster était de pouvoir porter une robe bien spécifique, mais de petite taille pour le mariage de sa fille, selon ce que rapporte son mari Roy, au média 60 Minutes Australia.

«Ma fille allait se marier et tout ce que Trish voulait c’était de porter cette fameuse robe. Elle est allée prendre les mesures chez la couturière. C’était un réel cauchemar», ajoute-t-il, selon le média The Independent.

Quelques jours plus tard, la femme de 56 ans a aperçu une publicité à la télévision sur le médicament injectable Ozempic. Son médecin lui a finalement prescrit en 2022, bien que le médicament soit seulement approuvé pour les patients avec le diabète de type 2, et non la perte de poids, selon les données du Departement of Health and Aged Care en Australie.

«Je n'ai pas pu la sauver»

Toutefois, plusieurs effets secondaires sont apparus avec la prise du médicament injectable, tels que la diarrhée, des vomissements, ainsi que des nausées, selon les informations de la famille.

Trish a finalement décidé de changer de médicament injectable, passant de l’Ozempic à Saxenda, pour perdre le plus de poids possible.

Celle-ci a perdu plus de 35 lb en cinq mois grâce aux injections, mais son état s’est complètement détérioré.

Elle est décédée au mois de janvier cette année. «Quelque chose sortait de sa bouche pour finalement réaliser qu’elle ne respirait plus», indique son mari Roy. «Je n’ai pas pu la sauver, c’est la partie la plus difficile», conclut-il.