Zones de guerre à contourner: des répercussions directes sur la durée des vols

Avec le conflit qui fait rage au Moyen-Orient depuis plusieurs semaines, les compagnies aériennes doivent composer avec des détours de leurs trajets longue distance pour éviter les zones de guerre, ce qui rallonge les vols, mais aussi les coûts.

Le Moyen-Orient est considéré comme un carrefour mondial pour le transport aérien puisque des centaines de vols le traversent chaque jour, sa situation géographique étant idéale pour les trajets reliant l’Amérique du Nord à l’Europe et à l’Asie.

La guerre entre le Hamas et Israël a cependant ajouté aux complications des vols entre l’est et l’ouest, à tel point que la demande pour les voyages internationaux a chuté de 5 % depuis le 7 octobre dernier, selon la société d’analyse des voyages ForwardKeys, a rapporté Bloomberg.

«Nous entrons dans un monde où la loi des conséquences involontaires s'applique», a rappelé au média John Grant, analyste en chef de l’Organisme de surveillance de l’aviation.

«Il y a plus d'exemples de fermetures d'espaces aériens en ce moment que depuis de nombreuses années, et cela augmente le risque pour l'ensemble de l'industrie», a-t-il ajouté.

Environ 300 vols quotidiens entre l’Europe et l’Asie pourraient être vraiment touchés si la fermeture de l’espace aérien se propageait au-dessus du Moyen-Orient, d’après CIrium.

«Une fermeture de l'espace aérien de cette ampleur serait un véritable défi pour les équipes de planification des opérations et de gestion des recettes des compagnies aériennes», a indiqué au média Anne Agnew Correa, première vice-présidente chargée des prévisions et de la modélisation au sein de la société de conseil MBA Aviation.

Déjà des détours coûteux

Cette nouvelle situation en ajoute à la planification des vols en provenance des États-Unis et du Canada, qui doivent déjà composer avec le contournement de l’espace aérien russe depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Chaque heure de vol supplémentaire coûtait 7227 $ pour un vol typique à large fuselage en 2021, selon des données de la Federal Aviation Administration.

Ces coûts seraient toutefois bien plus élevés en 2023 avec la hausse des dépenses pour le carburant et pour la main-d’œuvre, a rappelé à Bloomberg John Gradek, expert en opérations aériennes et conférencier à l'université McGill de Montréal.