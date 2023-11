Kaiden Guhle tranche le débat en prolongation

Dans un match serré, le Canadien de Montréal s’est imposé 3 à 2 en prolongation face aux Bruins de Boston, samedi soir au Centre Bell.

Lors de la période de surtemps, Kaiden Guhle a profité d’un revirement pour propulser la rondelle au fond du filet. L’arrière du Tricolore a terminé sa soirée de travail avec deux points.

La séquence de défaites face aux Bruins s’arrête ainsi à 10 parties. La dernière fois que les Montréalais s’étaient imposés face à Boston a eu lieu le 5 novembre 2019, soit il y a plus de quatre ans. Le défenseur Ben Chiarot avait inscrit le but gagnant.

Après avoir concédé l’ouverture du pointage après 36 secondes, le Tricolore a offert cette même médecine aux Bruins lors des 51 premières secondes du dernier engagement. Nick Suzuki, d’un tir des poignets en avantage numérique, puis Brendan Gallagher ont permis à la troupe de Martin St-Louis de prendre les devants 2 à 1.

Il s’en est suivi une période d’indiscipline des deux côtés, et ce sont finalement les Bruins qui ont profité de leur avantage à cinq contre quatre lorsque Brad Marchand a égalisé sur des aides de ses acolytes David Pastrnak et Charlie McAvoy.

Dans la victoire, Samuel Montembeault a effectué 25 arrêts sur 27 tirs. Son vis-à-vis Jeremy Swayman a également connu une bonne rencontre, concédant cependant trois buts sur 27 lancers.

Le CH sera de retour en action dès dimanche, puisque les Canucks de Vancouver seront les visiteurs.

SOMMAIRE

PROLONGATION

02:13 - BUT MTL 3-2 C'est finalement Kaiden Guhle qui tranche le débat. Son premier de la saison donne la victoire à Montréal.

00:00- Début de la période.

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

12:58 - BUT BOS 2-2 Les Bruins créent l'égalité sur le jeu de puissance. Brad Marchand redirige la passe de David Pastrnak dans le but. C'est son septième de la saison.

12:49- Tanner Pearson écope d'une pénalité. Les Bruins vont évoluer en avantage numérique.

06:19- Alex Newhook et Brendan Gallagher sont chassés sur la même séquence. Les Bruins vont évoluer en avantage numérique.

04:48- Brad Marchand écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

02:05 - BUT REFUSÉ BOS Les Bruins croient bien avoir été en mesure de créer l'égalité, mais Oskar Steen causait de l'obstruction sur Samuel Montembeault. Les Canadiens contestent et ont gain de cause. Le but est refusé.

00:51 - BUT MTL 2-1 Les Canadiens en rajoutent moins de 30 secondes plus tard. Cette fois, Brendan Gallagher est l'auteur du but. Son cinquième de la saison donne les devants à Montréal. Kaiden Guhle et Jake Evans obtiennent des aides.

00:24 - BUT MTL 1-1 Nick Suzuki touche la cible dès les premiers instants de la troisième période. Son sixième de la saison permet à Montréal de créer l'égalité. Mike Matheson et Cole Caufield sont complices.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

18:33- David Pastrnak écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

16:20- Pavel Zacha écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer à cinq contre trois.

14:45- Brandon Carlo écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

07:11- Johnathan Kovacevic écope d'une pénalité. Les Bruins vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

00:36 - BUT BOS 1-0 Pavel Zacha fait habilement dévier le tir de Charlie McAvoy dans le but. Son cinquième de la saison donne les devants à Boston.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Jeremy Swayman Fiche: 6-0-0 / Moyenne de buts alloués: 1,49 / Taux d’efficacité: 95,2%

Samuel Montembeault Fiche: 2-2-1 / Moyenne de buts alloués: 3,06 / Taux d’efficacité: 90,2%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis