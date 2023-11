Birmanie: un proche allié de la junte emprisonné pour corruption

Un ancien ministre et proche allié du chef de la junte au pouvoir en Birmanie a été condamné à cinq ans de prison pour corruption, a annoncé samedi un média d’État.

Soe Htut, ancien ministre de l’Intérieur, avait été en septembre démis du conseil dirigeant du pays et faisait l’objet d’une enquête pour corruption.

«Il a été mis en examen selon les sections de la loi appropriées, la cour martiale a traité son cas et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement», indique le journal Global New Light of Myanmar.

Soe Htut a ordonné à ses subordonnés de délivrer des passeports à des entreprises opérant dans le pays en «utilisant de manière inappropriée son rang et son autorité», a indiqué le journal.

Le responsable a également «accepté des pots-de-vin et n’a pas réussi à superviser les entreprises non conformes aux règles et aux réglementations financières du fonds de prévoyance du personnel du ministère de l’Intérieur», précise-t-il.

L’armée birmane a arrêté plusieurs hauts responsables dans ses rangs ces derniers mois alors que la guerre civile dans le pays frappe une économie déjà en difficulté.

La junte lutte également contre une récente offensive menée dans le Nord par des groupes ethniques minoritaires, qui a bloqué le crucial commerce transfrontalier avec la Chine et qui représente le défi militaire le plus sérieux pour les généraux depuis qu’ils ont pris le pouvoir.