Deux propriétés vendues d’un coup sur les rives du lac Memphrémagog

Deux résidences construites à Magog sur des lots voisins, aux abords du lac Memphrémagog, viennent d’être vendues en même temps, par les mêmes vendeurs, pour un montant totalisant 6,7 M$.

Les deux propriétés, situées aux 515 et 525 de la rue Verchères, ont été vendues par leurs propriétaires, un couple formé de Sophie Des Groseilliers et Jean-François Babin, ancien vice-président principal et directeur général de la Financière Banque Nationale, sans garanties légales de qualité, et aux risques et périls de l’acheteur.

Le 515, rue Verchères avait été acheté par Mme Des Groseilliers de la Fiducie-résidence MC Magog à l’automne 2013 pour 1 420 000$. Le 525, rue Verchères avait pour sa part été acheté de Ginette Choquette à l’automne 2017, pour 1 275 000$. Les deux terrains offrent une superficie commune de 3815 mètres carrés.

Au dernier rôle d’évaluation, les deux propriétés s’étaient vu attribuer une valeur de 2 726 400$. Il s’agit d’une augmentation de 280 100$, par rapport à leur valeur antérieure. En 2023, ses taxes municipales se sont élevées à 20 429$.

Un droit de mutation de 188 093$, payable à la Ville de Magog, s’ajoute au prix d’acquisition pour les acheteurs.

