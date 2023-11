«Ils m’ont pris Pork Chop»: un cochon de 400 livres confisqué par les autorités américaines

Un cochon de 400 livres nommé Pork Chop a été soutiré à sa propriétaire par les autorités américaines en Floride, qui ont jugé que l’animal avait besoin d’assistance médicale en raison de son surpoids.

Les autorités s’inquiétaient de l’état de santé du cochon et cherchent maintenant à obtenir la garde de l’animal, rapporte CNN, au grand désarroi de sa propriétaire, Kelly Jacobson.

Capture d'écran | CNN

«Je ne sais pas quoi dire, explique-t-elle au bord des larmes en entrevue avec le média américain. Ils m’ont pris Pork Chop.»

Ce ne serait pas la première fois lors de laquelle la dame a fait face à des tentatives des autorités de lui soutirer son animal, qui constituerait une source de distraction dans le voisinage.

«Je me suis battu à plusieurs reprises pour le garder, mais maintenant ils me l’ont pris, continue-t-elle. Je sais qu’ils l’ont entendu crier de l’autre côté de la rue.»

Selon la propriétaire du sanctuaire Laughing Pig, Annette Wrubleski, ce type de cochon peut éventuellement améliorer son état de santé s’il obtient de l’aide.

Capture d'écran | CNN

«Ce sera un long processus, dit-elle. Il ne peut plus marcher et n’a pas un niveau assez élevé d’activité pour faire de l’exercice, mais ça viendra. Ce sont des animaux incroyables et mécompris.»

Voyez des images dans la vidéo ci-dessus