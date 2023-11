Israël-Hamas: la Russie pratique la «désinformation», selon le patron de Microsoft

La Russie pratique la «désinformation» dans les tensions politiques au Moyen-Orient, région déstabilisée par le conflit entre le Hamas et Israël, a affirmé le président de Microsoft, Brad Smith, depuis Paris samedi.

M. Smith participe au Forum de Paris sur la paix, qui s’est ouvert vendredi et se poursuit samedi. Il était interrogé par la radio France Inter sur le rôle de son groupe, géant de l’informatique et des technologies, pour promouvoir la paix.

Il a assuré que l’une des réponses de Microsoft et de ses concurrents était de lutter contre la désinformation, en faisant notamment progresser l’intelligence artificielle (IA).

«La première [réponse] est celle que Microsoft et d’autres entreprises poursuivent, en créant des outils technologiques qui facilitent la détection de contenus manipulés, modifiés, altérés, y compris par l’utilisation de l’intelligence artificielle, que ce soit plus facile à détecter», a-t-il avancé.

«En utilisant l’IA, on peut trouver ces différentes campagnes de désinformation», a affirmé M. Smith.

«Nous devenons très doués pour identifier une campagne russe, comme lorsqu’ils ont essayé de dire aux gens de ne pas se faire vacciner contre la COVID. Ou, aujourd’hui, quand on voit la désinformation russe au Moyen-Orient», a-t-il expliqué.

«Quand on pense à ce genre de faux contenu, de contenu altéré, il est créé, distribué, il est sur internet. Que doivent faire les plateformes technologiques? Il y a trois possibilités, je dirais», a-t-il déclaré.

«On peut ne rien faire. On peut supprimer les contenus. Et vous pouvez les ré-étiqueter et dire: vous pouvez lire ça, mais vous devez savoir que ça a été modifié par quelqu’un. Il n’y a pas de consensus sociétal sur ce que les entreprises devraient faire», a déploré le président de Microsoft.

La régulation des technologies et des contenus sur internet est l’un des sujets du Forum de Paris sur la paix, qui réunit une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, de nombreux ministres et des dirigeants de grandes institutions internationales.