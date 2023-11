«Je ne me doutais pas qu’une seule nuit allait changer ma vie»: un jeune schizophrène témoigne de sa première psychose

«J’ai entendu des voix d’anges qui me disaient de ne résister en rien, comme si j’allais accéder à une dimension supérieure»: une nuit de 2018, les premiers symptômes psychotiques de Gabriel Morin sonnaient le début d’une bataille contre la schizophrénie qui allait changer sa vie. Il documente aujourd’hui son parcours sur TikTok pour aider les gens aux prises avec des enjeux de santé mentale et leurs proches.

L'année de ses 18 ans, Gabriel Morin vit une période difficile. Il vient de quitter l’école. À la maison, les conflits ponctués de cris plombent l’ambiance et lui compriment la poitrine. Épuisé, il se tourne vers la spiritualité et s'initie la méditation.

«À force de méditer, j’ai eu ce que les personnes spirituelles appellent un éveil. Je me sentais super bien, c’est indescriptible comme sensation de bien-être», raconte-t-il.

Les périodes d’euphorie se multiplient dans les semaines suivantes. Gabriel se sent léger. Mais un soir, une peur intense de la mort s’empare de lui. Il croit entendre un ange lui parler.

«Ne résiste en rien», lui murmure la voix.

«Je me suis laissé aller. Je faisais confiance à la voix, parce que je croyais que j’allais avoir accès à des informations privilégiées. Comme si j’allais atteindre un état de conscience supérieur», confie le jeune homme en entrevue à 24 heures.

Dépressif, Gabriel oscille ensuite entre la joie intense que lui procure cette «révélation» et un profond mal-être. Il ne le sait pas encore, mais il vit son premier épisode psychotique. Les symptômes le suivront plusieurs mois.

«Je fonctionnais quand même, mais les idées délirantes se multipliaient. Je ne faisais que parler d’anges et de démons. C’est comme si ma personnalité se dissipait», explique-t-il.

Un trip de champignons magiques qui change tout

À cette époque, les parents de Gabriel le voient changer. Ils ne le reconnaissent plus. Ses amis remarquent que son discours est «décousu et plus intense qu’à l’habitude», mais personne ne s’en inquiète outre mesure.

Le pire est pourtant à venir. Gabriel touche le fond lors d’une soirée avec des amis.

«J’ai consommé 3,5 grammes de champignons magiques en deux minutes. C’est vraiment là que tout a basculé», se souvient-il.

Incapable de bouger, il hallucine «les flammes de l’enfer». Il se voit «comme un cochon à l’abattoir». Pris de panique, il écrit à sa mère, qui vient le chercher.

Les hallucinations persistent toute la nuit. Le lendemain, un an après avoir entendu des voix pour la première fois, Gabriel prend le chemin de l’hôpital psychiatrique.

Une année d’incertitude et de rechutes

Une fois à l’hôpital, les psychiatres confirment que Gabriel est en psychose, un état caractérisé par une perte de contact avec la réalité. On estime que 3,5% de la population mondiale en vit au moins une au cours de sa vie. Le premier épisode survient généralement entre l’âge de 18 et 25 ans.

Une psychose peut être déclenchée subitement en consommant une substance comme le cannabis ou un psychostimulant (cocaïne, amphétamines, etc.). Si ces psychoses dites toxiques ne durent souvent que quelques heures, certaines peuvent être le résultat d’un trouble génétique plus grave et durer des semaines, voire des mois.

C’est qui serait arrivé à Gabriel.

«Ils [les spécialistes] m’ont dit que les champignons avaient accéléré les choses, mais que j’aurais fait une psychose éventuellement», précise le jeune homme au bout du fil.

Ce dernier passe un mois en observation. À sa sortie de l’hôpital, sa situation se stabilise pendant un certain temps, mais les idées délirantes reviennent.

«J’étais persuadé que j’étais l’élu. Que j’étais comme Jésus et que je pouvais sauver les autres», se rappelle-t-il.

Croyant pouvoir se nourrir du soleil, Gabriel arrête parfois de manger pendant près d’une semaine.

Il faudra un an de suivis et de médicamentation avant que le diagnostic ne tombe: Gabriel souffre de schizophrénie.

Un diagnostic lourd de conséquences

La schizophrénie est une maladie mentale sévère et persistante dont on ne peut guérir. Elle est caractérisée par des symptômes de psychoses aiguës. Les personnes atteintes, environ 1% de la population mondiale, doivent donc prendre des médicaments toute leur vie.

Sans médication, le risque de revivre une psychose ou des symptômes psychotiques est de 70%, selon l’Association des médecins psychiatres du Québec. Une réalité que Gabriel a eu du mal à accepter.

«J’étais encore déconnecté au début et j’étais vraiment inquiet que les médicaments bloquent les pouvoirs que je croyais avoir, que ça bloque mon énergie et ma joie de vivre», explique-t-il.

Presque 5 ans plus tard, Gabriel a appris à vivre avec sa condition. Il est médicamenté et les idées délirantes ont presque disparu. Lorsqu’elles reviennent, il sait qu’elles sont le fruit de sa maladie.

Partager son expérience sur TikTok pour aider les autres

Gabriel est bien placé pour le savoir: les symptômes psychotiques apparaissent souvent graduellement. Pour la personne qui en souffre – tout comme pour ses proches –, il est ainsi parfois difficile d’en saisir la gravité. La peur et la stigmatisation autour des enjeux de santé mentale contribuent aussi à dissuader une personne d’aller chercher de l’aide.

Jusqu'à récemment, une personne souffrant de symptômes psychotiques devait attendre en moyenne 50 semaines avant de recevoir les soins appropriés au Québec.

En 2017 et en 2020, le gouvernement a investi massivement pour soutenir l’implantation de programmes d’intervention précoce dans la province. Plus d’une vingtaine de cliniques ont été créées.

Bien si les impacts de ces cliniques sont encore difficiles à mesurer, l’initiative est applaudie dans le milieu. Il faut savoir que de longs délais de prise en charge peuvent avoir de graves conséquences, explique la Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre à la Clinique JAP du CHUM, qui se spécialise dans la détection et le traitement précoce de la psychose chez les jeunes de 18 à 25 ans.

«Plus les gens sont malades longtemps avant d’avoir de l’aide, plus il y a des risques de conséquences graves à leur maladie. Quand les gens ont des comportements suicidaires, des comportements agressifs envers eux ou autrui, habituellement, c’est parce que ça fait un bout de temps que les symptômes de la psychose évoluent», souligne-t-elle.

Conscient des difficultés que peuvent vivre les malades et leurs proches, Gabriel partage son expérience de la maladie sur Tiktok. Il en parle sans tabous et prend le temps de répondre aux commentaires et aux questions qu’il reçoit. Certaines de ses vidéos ont été vues des centaines de milliers de fois.

Il le fait dans le but d’aider les autres.

«Je reçois beaucoup de messages. J’ai aidé des gens à prendre leurs médicaments, des proches à venir en aide à quelqu’un. J’ai aidé des gens atteints de schizophrénie à aller chercher de l’aide. Ça me touche beaucoup. Je réalise qu’on peut mettre un baume sur nos souffrances en s’entraidant», confie-t-il.

