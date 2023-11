Jour du Souvenir: un ex-militaire mise sur le rire pour guérir

Le 11 novembre ressasse chaque année plusieurs souvenirs de guerre pour les vétérans, mais aussi beaucoup de fierté pour un retraité des Forces armées canadiennes (FAC) qui tente une transition particulière vers une carrière d’humoriste.

Après 20 ans de service et un syndrome de choc post-traumatique, Steven Bilodeau veut faire «rire pour guérir».

Avant de lâcher prise, il avait étiré l’élastique de sa santé au maximum.

Ancien athlète professionnel en basketball au sein de l’armée, le colosse de 6 pi 4 po est toujours très émotif chaque fois qu’il est question de souligner le jour du Souvenir.

«En 2007-2008, j’ai fait une mission de dix mois en Afghanistan. On a vécu une grosse embuscade et j’ai eu peur de mourir. C’est ce qui a laissé des séquelles. Parfois, des émotions remontent, mais je suis capable d’en témoigner», explique cet ancien policier militaire, membre des forces spéciales, l’élite des FAC.

Fier d’avoir porté l’uniforme

Né à Québec, il s’est d’abord enrôlé en mars 1999 en tant que fantassin. Au fil des années, non seulement les signes et symptômes de la maladie ont fait leur apparition, mais aussi les tentatives d’adaptation. Jusqu’à un point de non-retour.

«J’ai décidé de faire confiance au système de santé et j’y ai cru. J’étais prêt à souffrir pour aller mieux et être plus équilibré dans ma vie», confie le vétéran.

Malgré son lourd bagage, Steven Bilodeau se dit toujours très fier d’avoir porté l’uniforme. «Je ne suis plus du tout dans l’amertume. Tu fais un sacrifice de toi et ta santé et tu réalises que c’était vraiment ça le service militaire. De faire passer le Canada avant ta personne. J’ai vécu une carrière de rêve et j’ai accompli tout ce que je voulais. Je l’ai fait avec cœur et passion», ajoute-t-il .

Pour ne pas se laisser ébranler par les images du 11 novembre, Steven Bilodeau se garde occupé le plus possible. L’ancien sergent était d’ailleurs sur scène vendredi soir à Québec à l’occasion du Show du Souvenir, qui vise à amasser des fonds pour venir en aide aux vétérans aux prises avec des problèmes de santé physique et mentale.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’estime de soi

À 45 ans, la transition en humour lui permet maintenant de vivre une dose d’adrénaline en foulant les planches devant un public.

«Personnellement, je ne suis pas encore rendu à me rendre sur des sites de commémoration. En spectacle, j’ai besoin de me mettre en danger, même si ça n’a rien à voir avec l’intégrité physique. De vivre des sensations fortes pour me sentir vivant. C’est salutaire de vivre des émotions positives. Pour l’estime de soi, pour se valoriser.»

Le jour du Souvenir dans la région de Québec

Deux cérémonies commémoratives se tiendront le samedi 11 novembre

Cénotaphe de la Croix du Sacrifice, entrée des plaines d’Abraham

Début de la cérémonie à 10h40

Début de la cérémonie à 10h40 Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, Cénotaphe de la Base Valcartier

Début de la cérémonie à 10h45

Les deux cérémonies comprendront un hommage du haut des airs par le survol d’un hélicoptère militaire à basse altitude aux alentours de 11h.