«Les Trolls 3: nouvelle tournée»: tout savoir du retour des Trolls

Ils sont multicolores, ont connu le succès dans les années 1990 et font, depuis 2016, un grand retour dans la culture populaire. Qui sont-ils? Les Trolls et, grâce aux voix d’Anna Kendrick et de Justin Timberlake, les revoici dans un troisième long métrage d’animation qui promet de faire chanter et danser les cinéphiles... juste à temps pour les Fêtes!

PHOTO FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION

La franchise

Si les poupées des Trolls existent depuis 1959 (elles ont été créées par Thomas Dam, un pêcheur danois!), ce n’est que dans les années 1990 qu’elles ont été populaires avant de tomber dans un oubli relatif. Lorsque DreamWorks Animation acquiert les droits des Trolls en 2013, personne n’imagine qu’ils feront l’objet d’un film trois ans plus tard. Le film d’animation au budget de 125 M$ cartonne et engrange 346 M$ aux guichets mondiaux. En avril 2020, la pandémie et le confinement forcent les studios à innover et Les Trolls 2: tournée mondiale devient le premier film à être présenté sur les plateformes numériques à défaut d’être présenté en salle. «Les cinéphiles avaient besoin de quelque chose qui leur permette de s’évader, de se sentir bien et de s’amuser. Les acteurs et l’équipe de ce nouveau Trolls étaient parfaitement conscients de cela», a indiqué Walt Dohrn, le réalisateur du deuxième long métrage et de Les Trolls 3: nouvelle tournée.

PHOTO FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION

L’histoire

Puisqu’il s’agit d’une suite, Les Trolls 3: nouvelle tournée voit l’amitié de Poppy (voix d’Anna Kendrick dans la version originale et de Sarah-Jeanne Labrosse chez nous) et de Branche (voix de Justin Timberlake) se transformer en amour, les deux Trolls formant désormais un couple. Et Poppy découvre que Branche a un passé secret. Il a fait partie du «boys band» BroZone (!) avec ses quatre frères, Floyd (voix de Troye Sivan), John Dory (voix d’Eric André), Bruce (voix de Daveed Diggs) et Clay (voix de Kid Cudi). Mais, depuis la dissolution du groupe, Branche n’a pas vu ses frères. Et lorsque Floyd est enlevé par les méchants Velvet (voix d’Amy Schumer) et Veneer (voix d’Andrew Rannells), Branche et Poppy devront agir.

PHOTO FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION

L’inspiration

Visuellement, certaines séquences ont été créées en animation 2D, rappelant, selon Walt Dohrn, des films d’animation tels que le Yellow Submarine des Beatles et même Fantasia, le classique des studios Disney. Pour le scénario, Elizabeth Tippet s’est amusée avec l’évolution des personnages. «Anna est beaucoup plus comme Branche dans la vraie vie, alors que Justin ressemble plus à Poppy», de dire la cinéaste. Ainsi que l’a souligné la productrice Gina Shay, «Justin a vraiment embrassé son passé de chanteur de “boys band” et il apporte également une comédie d’autodérision que seul quelqu’un qui a vécu une telle situation peut jouer.»

Les nouveaux personnages

PHOTO FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION

Velvet et Veneer «veulent devenir célèbres sans lever le petit doigt. Amy Schumer et Andrew Rannells mettent leur humour noir au service de ces deux personnages», a expliqué Gina Shay. Autre nouvelle venue, Viva (voix de Camila Cabello), la sœur de Poppy. «C’est un personnage qui m’est très cher, de souligner la productrice. J’ai une fratrie que je ne connaissais pas et je les ai rencontrés il y a environ 15 ans. Cela a été un choc total de constater à quel point nous nous ressemblons dans nos maniérismes et notre physique. Ça a bouleversé ma vie.» De surcroît, RuPaul prête sa voix à Miss Maxine, une nouvelle venue dont on ne sait rien pour l’instant.

La musique

En raison du thème des «boys band», «le film rend hommage aux groupes familiaux comme les Bee Gees ou The Jackson 5. Justin Timberlake et l’équipe musicale voulaient aussi célébrer la musique pop à travers les décennies. Et, au fur et à mesure du film, on entend de la musique datant des années 1970 jusqu’au début des années 2000», a précisé la productrice.

Les Trolls 3: nouvelle tournée prend l’affiche à travers la province dès le 17 novembre.