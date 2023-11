L'Ukraine célèbre le premier anniversaire de la libération de Kherson

L'Ukraine célébrait samedi le premier anniversaire de la libération par son armée de Kherson, «ville synonyme d'espoir», une date qui marque aussi la dernière grande évolution du front, l'ambitieuse contre-offensive de Kyïv se heurtant depuis à d'impénétrables défenses russes.

Le 11 novembre 2022, les forces ukrainiennes avaient mis fin à huit mois d'occupation de cette grande ville du sud de l'Ukraine par l'armée de Moscou.

Une excellente nouvelle pour Kyïv, et tout un symbole: Kherson avait été la première grande ville et la seule capitale régionale à tomber aux mains des Russes au début de leur invasion déclenchée en février 2022.

Samedi, le président Volodymyr Zelensky a rendu hommage à cette «ville synonyme d'espoir», vantant son «héroïsme».

«Ce jour est l'un des anniversaires qui renforcent la confiance des Ukrainiens en leurs capacités», a-t-il assuré dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram.

«Cette année, la Russie s'est vengée de la liberté de Kherson et d'autres de nos villes libérées. Les bombardements sont quotidiens», a repris le président, assurant qu'il y avait eu «presque 40 drones et missiles» tirés contre l'Ukraine entre vendredi soir samedi matin.

Car, même si Kherson n'est plus occupée, la vie y reste très difficile, comme dans de nombreuses régions ukrainiennes.

Les habitants de la ville méridionale, qui vivent dans la terreur des bombardements russes quasi quotidiens, ne seraient plus que 60 000 selon les autorités, contre 300 000 avant la guerre.

Et les forces ukrainiennes, un an après avoir fêté leur victoire à Kherson, n'ont plus connu de telles célébrations.

Le front s'est presque figé, et la contre-offensive ukrainienne, engagée en juin, n'a pas apporté les avancées espérées.

Malgré cela, Volodymyr Zelensky s'est voulu combattif samedi: «Comme l'an dernier, nous devons détruire l'occupant. L'Ukraine le fait», a-t-il clamé.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a lui aussi rappelé samedi que ses soldats «continu(aient) à se battre et défendre notre terre avec détermination».

Il a accompagné son message d'une vidéo montrant des habitants de Kherson accueillant en liesse des soldats ukrainiens il y a un an - images dans lesquelles on aperçoit une pastèque, fruit devenu un symbole de la libération de la ville.

«Je suis convaincu qu'ensemble, nous gagnerons», a promis Valery Zaloujny.

Début novembre, le commandant en chef avait créé la polémique en déclarant que la guerre se trouvait «dans une impasse» - ce que Volodymyr Zelensky comme le Kremlin avait fermement rejeté.