Monsieur Legault, vous ne connaissez rien aux ressources humaines

Présentement, j’ai la vive conviction d’assister, impuissant et sans mon consentement, à un combat entre deux pugilistes, qui, en plus de ne pas se respecter, sont de très mauvais boxeurs amateurs incapables de se battre, mais qui ont fini par se convaincre mutuellement du contraire. Si vous êtes amateur de boxe comme je le suis, vous êtes indéniablement déçu du combat.

Dans le coin gauche, on retrouve un François Legault qui ne tolérerait même pas de travailler dans sa propre fonction publique. Par manque d’intérêt, par manque d’opportunité, et surtout parce qu’il ne passerait pas le test de l’entrevue.

Bien des recruteurs trouveraient sa candidature alléchante, mais très peu seraient convaincus de ses réponses quand vient le temps de parler de gestion des employés. Vous êtes tout simplement incapable de vous vendre et incapable de nous convaincre que vous êtes l’homme de la situation.

Augmentations salariales

Monsieur Legault, vous êtes totalement déconnecté de la réalité du merveilleux monde du travail. Vous ne connaissez rien aux ressources humaines. Savoir gérer des chiffres, ce n’est pas savoir gérer des humains. Savoir négocier et être un bon négociateur n’est pas un indicateur de réussite et de compréhension des intérêts et des humains qui se trouvent derrière les processus et les mécanismes de négociation.

Puisque vous sautez rapidement aux conclusions lorsque vous faites le pont entre des points de pourcentage et la vie personnelle et professionnelle des 600 000 employés de l’État, faisons de même avec les conclusions de Patrice Jalette, professeur à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal, qui a publié une étude intitulée «Les relations professionnelles à l’heure de la pénurie de main-d’œuvre». Au chapitre de la rémunération, M. Jalette a constaté que d’importantes hausses de salaire ont été négociées dans plusieurs entreprises depuis 2020. Les employeurs et les syndicats, dans le secteur privé, n’attendent plus l’échéance de la convention collective pour revoir les salaires à la hausse. Ils négocient de plus en plus de lettres d’entente afin de rester compétitifs avec le marché et non pas avec les employés syndiqués de la fonction publique.

Monsieur Legault, laissons les aspects normatifs et contractuels de côté, laissons les conditions de travail désastreuses pour lesquelles votre mutisme vous honore, et concentrons-nous uniquement sur l’aspect pécuniaire. Ainsi, des augmentations salariales de l’ordre de 9% sur 5 ans ou bien votre version révisée offrant 10,3% sur 5 ans sont une blague. Qui pensez-vous attirer avec ces chiffres qui ne peuvent plus cacher les conditions misérables que vous offrez à vos employés? Qui pensez-vous retenir quand toutes les données du privé leur donnent raison? Hormis me convaincre que vous êtes déconnecté de la réalité des travailleurs, vos travailleurs, que tentez-vous de nous faire avaler?

Puisque vous aimez les chiffres, M. Legault, vos conseillers vous ont-ils dit que, dès février 2023, les employeurs québécois prévoyaient octroyer des augmentations salariales moyennes de 4,4% en 2023? Cette augmentation prévue, et qui s’est concrétisée, est supérieure à celle réellement accordée au Québec en 2022. C’est ce que révèle la mise à jour de l’enquête sur les Prévisions salariales 2023 publiée par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Les leaders syndicaux

Après avoir assommé le pugiliste du coin gauche, voyons maintenant celui se trouvant dans le coin droit, soit les leaders syndicaux du secteur public.

Première question: à quoi servez-vous si vous n’êtes pas capables de négocier plus que l’inflation? Pourquoi continuer de vous accorder un monopole de représentation si vous n’êtes pas en mesure d’aller chercher plus que le minimum? À peu près tous les comparables du secteur privé plantent leur clou dans votre cercueil. Notons que dans le secteur privé, il n’est pas nécessaire de paralyser le système avec des grèves générales illimitées pour aller chercher 0,25% de plus par année.

Les gens vont chercher des hausses encore plus importantes et sans l’apport de votre aide. Même les entreprises privées syndiquées octroient plus que le minimum que vous allez chercher.

Monsieur Legault, pour justifier votre entêtement et pour profiter de la stratégie du temps contre des syndicats incapables de négocier et qui commenceront bientôt à se mettre la population à dos, vous dites que les Québécois n’ont pas la capacité de payer! C’est faux, vous et moi payons déjà pour des services, à la différence de vous, je ne reçois pas ces services.

Plutôt que de nous questionner sur notre capacité de payer, nous devons plutôt nous questionner sur votre capacité de gérer les deniers publics.

Photo fournie par Kévyn Gagné

Kévyn Gagné, CRIA, M. Sc. Directeur des ressources humaines/HR Manager