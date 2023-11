[EN IMAGES] Sobre cérémonie du Souvenir au centre-ville de Québec

Dignitaires, politiciens, et surtout militaires actifs et vétérans étaient réunis au pied de la Croix du Sacrifice au centre-ville de Québec pour commémorer le jour du Souvenir et les soldats morts au combat.

Cette année marquait le 80e anniversaire du débarquement en Sicile et de l’opération Husky, ouverture d’un deuxième front en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

C’était également une occasion pour souligner le travail fait par les Forces armées canadiennes dans le cadre des conflits actuels, particulièrement ceux en Ukraine et au Proche-Orient.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Les images qui nous arrivent d’Israël et de Palestine nous font mal», estime le député fédéral de Québec et ministre Jean-Yves Duclos, représentant du gouvernement canadien à la cérémonie. «C’est très proche et même ici, à Québec, on sent la douleur que les personnes vivent en voyant ce qui se passe ailleurs.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Du côté du gouvernement du Québec, c’est le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui a porté une couronne de fleurs au pied du monument commémoratif.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

La mère de la Croix d’argent, représentante de toutes les mères et femmes de militaires morts au combat, était Louisette Tremblay. Son mari, Gabriel Raymond, a combattu en Corée et à Chypre lors de déploiements des Forces armées canadiennes.

«C’est important de prendre du temps ensemble pour penser à tous ceux qui étaient ici avant nous», explique pour sa part le commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada, le colonel Cédric Aspirault. «Tous les jours, des gens continuent ce travail de maintien de la paix.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il ajoute qu’un travail d’éducation est toujours nécessaire auprès des plus jeunes pour qui la notion de conflit armé demeure un peu plus abstraite.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Deux minutes de silence ont été observées à 11h, précédées par la Sonnerie aux morts au clairon sous les drapeaux en berne.

Cérémonies à Lévis, à Montréal et à Ottawa

Une autre cérémonie de commémoration dans la région avait cette fois lieu à Lévis, au Parc de la Paix.

René Leclerc / Agence QMI

Le maire Gilles Lehouillier et le ministre de l'Éducation Bernard Drainville étaient du nombre de dignitaires présents pour l'occasion en plus de militaires et de vétérans.

René Leclerc / Agence QMI

Pendant ce temps, à Ottawa, d'autres dignitaires, dont Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon, ont déposé une couronne de fleurs sur la Tombe du Soldat inconnu.

Le premier ministre du Québec François Legault et le ministre responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière étaient, pour leur part, au centre-ville de Montréal.