Timbaland s'excuse d'avoir déclaré que Justin Timberlake aurait dû museler Britney Spears

Timbaland s'est excusé d'avoir déclaré que Justin Timberlake aurait dû « mettre une muselière » à Britney Spears.

Le rappeur et producteur a récemment fait un tollé après avoir déclaré que la vedette de NSYNC aurait dû « mettre une muselière » à la chanteuse de Oops!...I Did It Again.

Dans les mémoires récemment publiés de cette dernière, «the Woman in Me», celle-ci a révélé un certain nombre de détails sur sa relation de trois ans avec Justin Timberlake, notamment le fait qu'il l'aurait poussée à avorter. « Elle devient folle, n'est-ce pas ?, a lancé Timbaland à un journaliste à propos de la pop-star, selon des images obtenues par Pop Base, lors d'une interview au Kennedy Center. Je voulais appeler et dire : '' JT, tu dois mettre une muselière à cette fille, mec " »

Peu de temps après l’interview, le producteur de 51 ans a reçu de nombreuses critiques en ligne. « Je m'excuse auprès des fans de Britney et d'elle, a-t-il déclaré mardi lors d'un livestream sur TikTok. Vous savez, le respect des femmes, bon sang ouais. »

Il a poursuivi : « Vous avez une voix. Vous dites ce que vous voulez dire. Qui suis-je pour vous dire quoi ne pas dire ? »

Britney Spears et le chanteur de Cry Me a River sont sortis ensemble de 1999 à 2002.