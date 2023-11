Un projet de loi pour simplifier la contestation d’amendes de stationnement

Le projet de loi 40 a été déposé la semaine dernière à l’Assemblée nationale dans le but notamment d’accélérer le traitement des contestations de contraventions de stationnement et de désengorger les cours municipales de la province.

La Loi visant notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la performance du système de justice permettrait à des décideurs administratifs de traiter les contestations, libérant ainsi du temps pour les juges.

«Les gens qui contestent représentent 72% de tous les dossiers à la cour municipale de Montréal, explique la députée et adjointe parlementaire du ministère de la Justice, Kariane Bourassa. Ce qu’on veut c’est de sortir ce bloc de dossiers là et de les faire traiter par des décideurs administratifs. Ce ne sera donc plus des juges.»

Photo d'archives, Agence QMI

Un système similaire existe déjà en Ontario.

Une personne désirant contester une contravention, qui changera de nom pour devenir une «SAP» ou «sanction administrative pécuniaire», devra téléphoner à une ligne dédiée et expliquer la situation à un réviseur qui pourra décider s’il annule la contravention.

«S’il n’annule pas la contravention [...] vous allez pouvoir prendre rendez-vous en personne ou en visioconférence [...] qui ne sera pas nécessairement sur les heures de travail, explique la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré. À ce moment-là, ce sont des décideurs administratifs qui vont vous écouter et décider ou non si vous méritez ce nouveau type de contravention.»

Le gouvernement souhaite ainsi éviter par exemple qu’une personne qui pense qu’elle a été mise à l’amende par erreur de payer leur contravention uniquement, car elle ne peut se présenter en cour à la date donnée.

«On sait à quel point, surtout dans un contexte inflationniste, chaque dollar compte dans le portefeuille d’une famille, ajoute l’adjointe parlementaire. Alors on veut éviter que les gens perdent des heures et des jours à se rendre en cour et à faire des démarches quand finalement ça peut être simplifié.»

Les 89 cours municipales du Québec auront donc plus de temps pour traiter d’autres dossiers.

La Ville de Montréal estime que cinq juges sur 31 pourraient être libérés, selon Kariane Bourassa.

