Irak: 192 familles rapatriées du camp d’Al-Hol en Syrie

Au moins 192 familles irakiennes, soit 776 personnes, ont quitté le camp syrien d’Al-Hol, qui abrite notamment les proches de djihadistes du groupe État islamique (EI), pour rentrer en Irak, a annoncé dimanche un responsable sécuritaire irakien.

La veille, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) avait confirmé le départ d’Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, des bus transportant ces familles irakiennes. À leur arrivée en Irak, ces ressortissants sont retenus plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans le camp d’Al-Jadaa, avant de pouvoir retrouver leur région d’origine.

Près de 50 000 personnes vivent dans le camp délabré et surpeuplé d’Al-Hol, sous administration kurde. Il s’agit de déplacés syriens, de réfugiés irakiens, plus de 10 000 étrangers originaires d’une soixantaine de pays et des familles de djihadistes de l’EI.

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat, un haut responsable de sécurité irakien a confirmé le retour de «192 familles, soit 776 personnes», précisant que le ministère des Migrations et des déplacés irakien coordonnait ces rapatriements avec les autorités semi-autonomes kurdes du nord-est de la Syrie.

Le retour en Irak de proches de djihadistes continue de faire polémique parmi une population dont une partie a été martyrisée pendant trois ans par les exactions de l’EI, organisation ultra-radicale qui a occupé jusqu’à un tiers du territoire irakien à partir de 2014 et jusqu’en 2017.

Pour modérer l’hostilité qui peut attendre ces familles rentrant de Syrie, elles sont d’abord hébergées à Jadaa où, selon des responsables, elles suivent «une réhabilitation psychologique» visant à s’assurer qu’elles ne posent aucun danger djihadiste, outre des vérifications sécuritaires.

Malgré les défis, l’Irak est un des rares pays à rapatrier avec régularité ses ressortissants d’Al-Hol, un engagement salué tant par l’ONU que par les États-Unis.

Plus de 1500 familles irakiennes ont été transférées d’Al-Hol vers Jadaa, annonçait début novembre le conseiller à la sécurité nationale irakienne, Qassem al-Aaraji, cité par l’agence de presse étatique INA. Il précisait que 900 familles avaient déjà été autorisées à rentrer chez elles.