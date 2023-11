Une deuxième période fatale pour les Canadiens

Dans le cadre d’un deuxième match en deux soirs, les Canadiens de Montréal ont subi une défaite de 5 à 2 face aux Canucks de Vancouver, dimanche soir au Centre Bell.

Le match s’est joué en deuxième période. En effet, les visiteurs sont allés inscrire trois buts sans riposte pour retourner au vestiaire avec une avance de 3 à 0 après 40 minutes de jeu.

• À lire aussi: Canadien: Slafkovsky s’est-il enfin dégêné?

C’est Connor Garland qui a ouvert la marque. Ce dernier a profité d’un deux contre un en faisant dévier du revers la passe de J.T. Miller. La rondelle a doucement mais surement pénétré dans le but tenu par Jake Allen.

À la suite de ce filet, Christian Dvorak pensait bien avoir créé l’égalité mais le but a été refusé à cause d’un hors-jeu de Cole Caufield au tout début de l’action. Chez le Tricolore, Mike Matheson a profité de l’avantage numérique pour battre Casey DeSmith d’un tir des poignets lors du dernier engagement.

Arber Xhekaj a réduit le pointage à 4 à 2 avec 48 secondes à faire au match.

Même s’il a alloué trois buts, Jake Allen a une fois de plus connu une très belle sortie. Le numéro 34 a aligné les arrêts de grande classe, notamment en troisième période pour garder son équipe dans le match. Il a terminé sa soirée de travail avec 31 arrêts sur 34 tirs.

Les hommes de Martin Saint-Louis accueilleront les Flames de Calgary mardi, puis les Golden Knights de Vegas jeudi, avant de terminer leur semaine sur la route face aux Bruins à Boston, samedi.

MOMENTS FORTS DU MATCH :

3e période :

20:00 - Fin du match. Victoire des Canucks.

19:42 - BUT - Phillip Di Giuseppe ajoute à l'avance des Canucks avec un autre but dans un filet désert. C'est 5-2.

19:11 - BUT - Arber Xhekaj marque son premier but de la saison, mais le mal est fait.

18:30 - BUT - Brock Boeser redonne trois buts d'avance aux visiteurs en marquant dans un filet désert. C'est 4-1.

09:01 - Tanner Pearson (MTL) est chassé pour avoir cinglé Elias Pettersson.

06:46 - BUT - Mike Matheson touche la cible en supériorité numérique pour réduire l'écart à 3-1. Des aides pour Sean Monahan et Josh Anderson.

05:54 - Noah Juulsen (VAN) est chassé pour bâton élevé, procurant ainsi un double avantage numérique aux Canadiens.

04:41 - Tyler Myers (VAN) reçoit la première pénalité des Canucks, pour un coup de bâton aux dépens de Josh Anderson.

00:00 - L'affrontement reprend.

2e période :

20:00 - Fin du deuxième engagement.

17:57 - BUT - Les Canucks marquent un troisième but sans réplique, cette fois l'oeuvre de Dakota Joshua. 3-0 Vancouver.

09:54 - Mike Matheson (MTL) écope de la première pénalité du match, pour un bâton élevé à l'endroit d'Andrei Kuzmenko.

09:17 - BUT - Les Canucks doublent leur avance à 2-0 grâce à un but d'Ilya Mikheyev.

07:55 - BUT REFUSÉ - Christian Dvorak pensait bien avoir créé l'égalité 1-1, mais le but a été refusé en raison d'un hors-jeu de Cole Caufield commis quelques secondes plus tôt.

06:15 - BUT - Enfin un premier but! Conor Garland ouvre la marque avec l'aide de J.T. Miller et de Quinn Hughes.

00:00 - La rencontre recommence.

1re période :

20:00 - Fin du premier vingt. Aucun but ni pénalité dans les 20 premières minutes.

00:00 - Début du match.

___________________________