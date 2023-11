Révolution: Pixel prend sa place

La mission de Pixel pour l’ultime sélection à Révolution, dimanche, était de s’assumer complètement et de prendre toute la place qui lui revient. On peut dire qu’elle a réussi son pari, vu les commentaires élogieux des maîtres.

Photo fournie par OSA Images

En entrevue, Pixel reconnaît s’être dépassée pour ce numéro. «J'avais l’impression d’avoir pris ma place dans mes précédentes performances, mais au départ, venir dans cette émission était déjà un gros challenge. Je voulais donc proposer un numéro qui aurait une signification pour moi, et raconter quelque chose de personnel à travers ça.»

Photo fournie par OSA Images

La poppeuse a aussi prouvé qu’il était possible de raconter des histoires avec ce style de danse. «C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais j’ai pas pu le montrer dans mes autres numéros. Je pense que là, c’était le bon moment. Mais c’est vrai qu’en popping, c’est facile de se perdre dans le format du style et dans ce que c’est censé être.»

Photo fournie par OSA Images

Se faire mettre au défi et se faire pousser par les maîtres, cela aura permis à Pixel, alias Marie-Anouck, de montrer qui elle est vraiment, et pas seulement le personnage. «Ça me manquait de montrer la femme derrière le personnage, de montrer qui je suis. Pourtant, c’est mon essence, c’est primordial de garder ça dans notre art.»

Après cette étape, Pixel est encore plus confiante avant d’aborder la ronde des finales. «Mon but était d’aller le plus loin possible, mais je ne voulais rien prendre pour acquis. Quand on est dans son monde, on manque parfois de recul. Mais je vais aborder les finales avec assurément plus de confiance. C’est une belle tape dans le dos d’avoir été sélectionnée à la fin avec Sophie et Sean. Ça me dit que je suis sur le bon chemin.»