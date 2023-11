Révolution: Sophie Houle apprivoise la liberté

Ne pas être choisie comme incontournable à Révolution, dimanche, a été une nouvelle occasion pour Sophie Houle de performer sur la scène de l’émission. La mission que les maîtres lui ont confiée était de se servir de sa technique pour atteindre une liberté dans sa danse.

Photo fournie par OSA Images

«Je suis très difficile envers moi-même et très perfectionniste, a confié la jeune danseuse de 14 ans. Comme je veux justement que ça soit parfait, que ma technique soit bonne, c’est compliqué de trouver une liberté là-dedans. J'ai vraiment essayé d'explorer cette direction le plus possible.»

L’inconnu et la crainte de faire des erreurs faisaient partie des principaux freins au laisser-aller de Sophie. «Je ne suis pas habituée à me laisser aller, ça fait peur, je ne suis pas à l’aise là-dedans. Il fallait donc trouver le confort dans la liberté, qui est un peu épeurant au départ, mais c’est possible.»

Photo fournie par OSA Images

Toujours chaussée de ses pointes, la ballerine souhaitait néanmoins montrer une autre facette de son talent. «Je voulais aller dans un côté plus vulnérable, un peu plus doux.»

Finalement, cette expérience l’aura profondément transformée. «À la fin du numéro, j’étais vraiment fière de moi. J’ai réussi quelque chose que je n’étais pas habituée à faire. Sur scène, j’avais l’impression que plus personne ne me regardait, j’étais dans une totale liberté de mes mouvements. Le regard des autres ne m’importait plus. Depuis, je me mets plus souvent dans cet état d’esprit lorsque je danse, je me laisse beaucoup plus aller par la musique.»

Photo fournie par OSA Images

Le fait que les maîtres choisissent de la garder à la fin a beaucoup de signification pour elle. «Je ne pensais jamais me rendre là, je suis vraiment reconnaissante.»