180 unités locatives abordables réservées pour les universitaires à Trois-Rivières

Un imposant bâtiment en construction situé aux coins des boulevards Jean 23 et des Récollets accueillera des étudiants dès l'été prochain puisque 180 unités seront construites et dirigées par un organisme à but non-lucratif appelé l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE).

Financé notamment par le gouvernement, la Ville et l'association étudiante de l'UQTR, l'objectif numéro un de ce projet est d'offrir des logements propres et abordables. Pour un studio ou un quatre et demi, les prix de location sont généralement 20 à 30 % moins chers que l'offre du marché locatif coûtant respectivement 629 et 949 $, incluant les commodités de base comme l'électricité, l'eau chaude, quelques électroménagers et le WIFI.

«On complète le montage financier avec nos partenaires privés et fédéraux et nous on prend le projet de A à Z. On fait la construction, après on va les louer, les gérer, on va s'assurer de leur entretien et de maintenir leur abordabilité pour les générations futures», a détaillé le directeur général de l'UTILE, Lauren Levesque.

Une arrivée qui s'avère bénéfique pour la Ville de Trois-Rivières.

«Un, d'établir les besoins, de faire un portrait de la situation et aussi d'avoir des objectifs qui sont communs. Ça vient répondre à un besoin étudiant oui, mais aussi, ça vient libérer des places sur le marché locatif pour l'ensemble des citoyens à Trois-Rivières», a ajouté le maire de la ville, Jean Lamarche.

Pour l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est un premier pas vers l'avant, elle qui anticipe avoir besoin d'au moins 1000 logements supplémentaires dans les prochaines années pour répondre à la demande étudiante. 180 unités, c'est un début.

Surtout pour les étudiants internationaux dont le réflexe premier et d'habiter les résidences étudiantes ou au moins demeurer près du campus – des options presque inexistantes depuis quelques années.

«On est obligés de s'adapter au prix du marché que les autres logements alentours nous offrent. Il y a des étudiants qui se retrouvent à payer 900 $ pour un quatre et demi autour du Cégep juste parce que ça va être compliqué pour leur arrivée», a illustré la vice-présidente de l'Association étudiante du Cégep de Trois-Rivières, Odile Djaman.

Un deuxième projet du même genre est dans les cartons de l'organisme et des discussions avec les différentes parties impliquées, autant politiques que financiers, sont entamées.