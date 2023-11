Cancer du sein incurable: cette jeune mère se tourne vers l'écriture pour exprimer sa douleur

Une nouvelle maman de 36 ans condamnée par un cancer du sein incurable s'est tournée vers l'écriture d'un recueil de poésie pour exprimer sa douleur et mettre des mots sur l'épreuve qu'elle traverse depuis deux ans.

«Il y a tellement de choses que je suis incapable de dire, qui font trop mal... C’est un peu ma façon de partager ce qu’il se passe en dedans de moi», explique Gabrielle Regimbal, contactée depuis Paris, où elle profitait de vacances méritées avec son conjoint.

La jeune femme originaire de Lévis a appris en 2021 qu’elle souffrait d’un cancer du sein triple négatif de stade 3, alors qu’elle se trouvait encore en congé de maternité de son seul enfant.

Photo fournie par Gabrielle Regimbal

Il s’agit d’un cancer très agressif dont les chances de récidives sont accrues et pour lequel les traitements ciblés sont souvent peu efficaces.

Les deux ans qui ont suivi ont été le théâtre de multiples traitements et chirurgies qui se sont succédé dans l’espoir d’une rémission. Mais le tant redouté stade 4, celui qu’on dit incurable, est finalement tombé au début de l’année 2023.

«J’essayais de m’accrocher à l’espoir, tu ne veux jamais entendre ces mots-là. J’étais démolie...», soupire Mme Regimbal.

Mise à nue

C’est pendant les trop nombreux moments d’attente issue de ses traitements que la jeune femme a décidé de prendre la plume pour exprimer son ressenti et tout ce qu’elle n’ose pas dire à voix haute.

«On entend toujours parler de celles qui ont combattu le cancer et qui en sont ressorties transformées. J’aurais adoré être de celles qui puissent écrire ça, mais ce n’est pas possible», lance-t-elle.

La-Z-Boy Résurrection, faisant référence au fauteuil de chimiothérapie iconique des salles de traitement, se veut un recueil de poésie dans lequel elle se met complètement à nue.

Photo fournie par Gabrielle Regimbal

Elle y raconte notamment toute la place qu’a prise le milieu médical dans sa vie, la perte de ses repères, la recherche d’une nouvelle identité et les deuils quotidiens auxquels elle est confrontée.

«Même si on est entourés de bonnes personnes, il y a tellement de solitude dans la maladie. J’aimerais que ce recueil-là puisse atteindre [les gens], qu’ils comprennent un peu ce qu’on vit», confie Mme Regimbal.

Protéger son enfant

Entre-temps, la jeune maman essaie de profiter de la vie avec son conjoint et son fils Paul-Émile, âgé de 3 ans.

Bien qu’elle soit consciente que ses jours sont comptés, elle n’a jamais voulu demander son pronostic aux médecins, de peur de garder une date fatidique en tête.

Photo Gabrielle Lacasse

«Paul-Émile sait que sa maman est malade et qu’elle va perdre ses cheveux, mais ça ne sert à rien de lui dire tout de suite que je vais mourir», souligne la femme de 36 ans.

«On veut protéger notre fils le plus longtemps possible, qu’il ait une enfance normale et qu’il ne vieillisse pas trop vite», conclut-elle.