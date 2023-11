Des BIXIS adaptés pour l'hiver dès le 16 novembre

Le décompte est lancé, vous pourrez pédaler en BIXI cet hiver, dès le 16 novembre. Grâce au projet-pilote de l’organisme, sept arrondissements couvrant 150 km2 à Montréal pourront profiter d’une saison prolongée.

Pour une première année, 1500 vélos en libre-service seront munis de pneus cloutés et de pédales antidérapantes. Les BIXIS seront placés à des endroits stratégiques, près du Réseau express vélo (REV) et des stations de métro des lignes orange et verte.

«On parle d’un investissement d’à peu près 1,3 million pour cet exercice de projet-pilote», insiste la présidente par intérim du conseil d’administration BIXI, Sylvia Morin.

Les abonnements mensuels se poursuivront après le 15 novembre. Cependant, les abonnements saisonniers se termineront dès le 15 novembre et reprendront le 15 avril 2024.

Les sept arrondissements concernés seront Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau-Mont-Royal, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La-Petite-Patrie, Ville-Marie, ainsi que Sud-Ouest.

Saison record

L’été 2023 est une saison record pour BIXI avec plus de 11,4 M de déplacements, selon des chiffres obtenus par TVA, contrairement à 9 M en 2022.