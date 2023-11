L’école Yeshiva Gedola dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce à Montréal a été prise pour cible par un ou des tireurs, dimanche pour une seconde fois en trois jours. Les appels au calme des élus ne suffisent plus, avance Mario Dumont.

«Ces appels sont importants pour éviter que d’autres gens se joignent à un mouvement de radicalisation, mais ça serait s’illusionner de penser que quelqu’un qui est déjà radicalisé, qui est à l’étape de tirer des coups de feu sur une école, va écouter les nouvelles et les messages des premiers ministres Legault et Trudeau», fait valoir notre chroniqueur.

Mario Dumont croit qu’il faut des moyens plus musclés pour mettre fin aux actes haineux.

«Des radicaux vivent parmi nous. Quand il n’y avait pas de guerre entre Israël et le Hamas rien ne les animait, mais peut-être que si on allait lire ce qu’ils sont écrit sur les réseaux sociaux dans les cinq dernières années, le sang nous glacerait. Là, ils passent à l’action, ils posent des gestes, sont plus agressifs. Pour ces gens-là, il n’y a plus de message de bonne foi, il n’y a plus d’autre chose qu’une action policière», appuie-t-il. «Il faut qu’ils fassent face à la justice» pour répondre de leurs crimes», ajoute-t-il.

Le conflit armé entre Israël et le Hamas polarise les gens ici comme ailleurs. «On comprend l’émotivité. Comme Québécois comme Canadiens, on ne veut pas ramener dans nos rues des éléments de haine, de tension et de violence qui ont leur origine ailleurs dans le monde. Nos leaders doivent rester fermes et forts là-dessus. Il va falloir que les policiers agissent», fait valoir Mario Dumont.

