«Deux jours excitants»: ils remportent le gros lot... le lendemain de leur mariage

La vie de nouveaux mariés a commencé du bon pied pour un couple du Michigan qui a décidé de s’offrir un billet à gratter le lendemain de la cérémonie, remportant un million de dollars.

«J'ai acheté le billet le lendemain de mon mariage et je l’ai donné à ma femme pour qu’elle le gratte. Lorsqu’elle a révélé le prix de [1 M$], nous étions incrédules. [...] Ça a été deux jours excitants pour nous», s’est réjoui le mari de 57 ans, qui a demandé à conserver l’anonymat, au Michigan Lottery Connect mercredi dernier.

La semaine dernière, le couple du comté de Livingston au Michigan a empoché le gros lot d’un million de dollars après que le quinquagénaire a décidé d’acheter un billet Diamonds & Pearls («diamants et perles», en français) de la loterie du Michigan, au lendemain de l’échange de ses voeux de mariage avec sa nouvelle femme.

Il lui a laissé l’honneur de le gratter et elle aurait alors révélé la somme gagnante de 1 M$, qui correspond au plus haut montant possible à remporter.

«Nous avons lu les instructions encore et encore pour être sûrs d’avoir vraiment gagné», a précisé le nouveau mari dans le communiqué, rapporté par Fox Business.

L’homme a ainsi choisi de recevoir d’un coup le montant, équivalent à 693 000$ américains après impôts, plutôt que des versements annuels pour le montant total. Il a, au passage, mentionné vouloir investir la somme.