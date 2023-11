Guerre Israël-Hamas: 10 Canadiens supplémentaires évacués de Gaza

Dix Canadiens, résidents permanents ou membres de la famille supplémentaires sont entrés en Égypte par la frontière de Rafah lundi dans le cadre de l’évacuation des ressortissants présents à Gaza depuis que la guerre avec Israël a commencé, le 7 octobre 2023.

Ces 10 Canadiens viennent s’ajouter aux 356 personnes qui ont déjà franchi la frontière depuis son ouverture. Neuf autres citoyens auraient traversé la frontière grâce à une tierce partie.

C’est ce qu’a confirmé Affaires mondiales Canada (AMC) par voie de communiqué, ajoutant que le Canada n’était pas en mesure de déterminer quand et combien de personnes pouvaient traverser chaque jour.

«Puisque la situation demeure fluide et imprévisible, les Canadiens devraient s’attendre à des retards importants et des fermetures sans préavis au poste frontalier de Rafah», a-t-il été précisé.

«Le Canada continue de travailler avec toutes les parties concernées pour s'assurer que les citoyens canadiens, les résidents permanents et les membres admissibles de leur famille qui se trouvent actuellement à Gaza puissent quitter le pays rapidement et en toute sécurité», peut-on également lire.

Les réfugiés traversant la frontière égyptienne sont autorisés à rester dans le pays pour une durée maximale de 72 heures maximum. Les Canadiens sont donc rapatriés vers Le Caire, la capitale, afin de poursuivre leur retour au Canada.

Les membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui se trouvent actuellement à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël, mais qui ne sont pas en mesure de s’inscrire via le service d'inscription des Canadiens à l'étranger doivent communiquer avec le service de surveillance et centre de réponse d'urgence d’Affaires mondiales Canada, disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine, a rappelé AMC.

Il y a actuellement 5701 Canadiens inscrits à la Liste des Canadiens à l'étranger en Israël, 449 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et 18 053 au Liban, selon les données de AMC.