Un deuxième adolescent arrêté après l'incendie criminel d’un recycleur d’autos

Deux adolescents ont été arrêtés en lien avec l’incendie criminel dimanche d'un terrain rempli de carcasses d'autos, dans le secteur Saint-Émile. Le feu d'importance ne compromettra pas le projet de la Nation huron-wendat d’y faire un projet immobilier.

Le Service de police de la Ville de Québec a indiqué lundi qu’un jeune de 13 ans avait été arrêté en lien avec l’incendie. Il a été formellement accusé devant le Tribunal de la jeunesse d’incendie criminel causant des dommages à la propriété d'autrui. Le jeune garçon, frêle, est apparu nerveux, répondant d'une faible voix aux questions de la juge. La procureure de la Couronne au dossier s’est opposée à sa remise en liberté pour la «protection du public». Il reviendra devant la cour mardi.

Un autre adolescent de 16 ans avait déjà été arrêté dimanche après les faits. Ce deuxième suspect a toutefois été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

Presque l’ensemble des 500 véhicules remisés sur le terrain du commerce Pièces d’autos Goulet, situé sur la rue de la Faune, ont été détruits par les flammes, dimanche.

Heureusement, les pneus, les liquides inflammables et les batteries avaient été retirés des véhicules, ce qui a diminué l’impact environnemental et a permis aux 35 pompiers qui sont intervenus de maîtriser le sinistre en environ quatre heures.

Le commerce avait mis un terme à ses activités de vente de pièces et d’achat de véhicules le 30 juin. Le 1er décembre, le terrain devrait officiellement passer à la Société de développement Wendat (SDW), qui relève du Conseil de la Nation.

«Principalement, ce sont des terrains qui vont servir pour du résidentiel. On ne les a pas encore sur notre plan d’aménagement, car ces terrains-là viennent d’être ajoutés. Est-ce que ça va être des condos, de l’unifamilial, des maisons en rangée? On ne le sait pas. Ce n’est pas sur notre plan d’aménagement présentement», a déclaré au lendemain de l’incendie le grand chef Rémy Vincent au sujet de l’utilisation du terrain.

«Ce terrain est collé sur l’aréna et son terrain que nous possédons déjà. Nous sommes en mode développement de ce secteur pour nos résidents de la Nation huronne-wendat, pour agrandir ultimement la réserve de Wendake», a expliqué Rose-Marie Ayotte, attachée au bureau du grand chef.

Il restera une étape légale à franchir pour que le nouvel espace acquis devienne «terre de réserve», ce qui implique notamment de devenir une terre de la Couronne fédérale.

«Nous n’avons pas le choix d’acheter des terrains quand on entend que des gens s’en départissent ou encore on peut aller cogner à leur porte, sinon nous sommes plafonnés dans ce que nous pouvons offrir à notre population», a ajouté Mme Ayotte. Elle a d’ailleurs donné l’exemple des terres de la Défense nationale à Sainte-Foy.

Les impacts

Pour le moment, l’enquête de la police sur l’incendie a mené à l’arrêt momentané de la construction d’une nouvelle rue reliant le terrain à la rue de la Faune.

«On ne pense pas que l’incendie va retarder tant que ça le projet», souligne Mme Ayotte, qui rappelle que la décontamination du terrain était déjà au programme.

L’incendie aura cependant des conséquences pour le propriétaire de l’entreprise Pièces d’autos Goulet.

«Pour nous, c’est une perte monétaire parce que nous sommes payés au poids et que ça a tout brûlé. Pour le temps qu’il restait [avant la fin de la transaction, le 1er décembre], c’est vraiment plate», a déclaré Maxime Brousseau.

– Avec la collaboration de Diane Tremblay et de TVA nouvelles