«Indéfendable»: des rôles pour Stéphane Demers, Alexandre Landry et Catherine St-Laurent

La série quotidienne Indéfendable mettra en vedette plusieurs comédiens bien connus, l’hiver prochain. Ceux-ci incarneront des accusés, des victimes ou l’un de leurs proches.

C’est notamment le cas d’Isabelle Brossard, comédienne qu’on a connue il y a des lustres dans 4 et demi et qu’on a vue récemment dans Les honorables; Stéphane Demers, qui brille en ce moment dans la deuxième saison de Lac-Noir sur Club illico; Alexandre Landry, qui s’est illustré dans La faille et dans Blue Moon; Sylvie Potvin, qui personnifie Linda dans La petite vie; et Catherine St-Laurent, que l’on a vue dans District 31 et dans L’air d’aller.

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

Comme on l’a annoncé lundi, la comédienne Julie Trépanier, qui était dans Mégantic, rejoint le cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins dès janvier comme nouvelle avocate.

On pourra aussi voir après les Fêtes le procès du Dr Charbonneau (Christian Bégin), qui sera représenté par Me Boileau (Peter Miller), un ancien du cabinet. Charbonneau est, rappelons-le, accusé d’agressions sexuelles sur Pierre Poirier (Hubert Proulx) et sur sa fille Séverine (Rosalie Loiselle).

Roxane Bruneau dès le 22 novembre

Quant à la chanteuse et nouvelle coach à La Voix Roxane Bruneau, elle jouera son premier rôle dans Indéfendable à compter du 22 novembre.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Elle interprétera Louna Rose, une chanteuse victime de harcèlement de la part d’une admiratrice.

Cette semaine

Ce lundi, le jury rendra son verdict dans le procès de Tom Dorion (Henri Picard). Sera-t-il mis à l’ombre pour très longtemps en étant reconnu coupable de meurtre au premier degré?

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Dès mardi, on pourra suivre l’intrigue d’Élaine (Marie Turgeon), qui découvre une chose terrible liée à la disparition de son mari.

Conclusion du tournage de la 2e saison à la fin du mois

Le tournage de la deuxième saison de la fiction judiciaire produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, se boucle à la fin du mois. Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19h, à TVA, jusqu’au printemps prochain.