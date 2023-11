Josée Lavigueur et sa famille sont en deuil

Josée Lavigueur avait une bien triste nouvelle à partager : elle est en deuil de sa belle-mère.

C'est sur sa page Facebook, le lundi 13 novembre, que l'animatrice a dévoilé que la mère de son mari, Normand, n'était plus. Le décès de la dame, surnommée Oma, qui signifie grand-mère en allemand, remonte à samedi.



Josée Lavigueur en a profité pour rendre un bel hommage à la grand-mère de ses filles, accompagnant un cliché lumineux de la défunte, tout sourire.

Voici son message:

«Samedi en ce matin triste sombre, Oma est partie à son tour. Oma, c’est le terme allemand pour grand-maman. Oma, c’est la maman de mon Norm, la grand maman de Sarah et Léane qui n’ont maintenant, plus de grands-parents, 17 mois plus tard... Oma avait rencontré Gocho Klinkow, son grand Bulgare en immigrant ici à Montréal : Sa ville, son pays d’accueil.

Avec Gocho, ils ont fondé une famille forte et brillante. Le destin si doux parfois, nous a permis à Norman et moi de nous croiser et de prendre la route ensemble... J’imagine Oma bien entourée, notamment de maman et papa qui l’admiraient tant. Mais surtout je l’imagine au côté de son époux Georges (Gocho) parti subitement en 1987 et de sa sœur Erna qu’elle a laissée en Allemagne il y a si longtemps... Elle voulait tant la retrouver un jour. Elle a été accueillie, j'en suis convaincue, à bras ouverts par Thomas, son garçon partie si tôt et si tristement...Je suis si fière de l’héritage précieux qu’elle lègue à mes filles : Son immense bonté, sa détermination et son courage qui n’ont d’égal que l’immensité et la splendeur des paysages de sa Bavière natale. Oma, tu es dans nos cœurs pour toujours.



Les derniers mois auront été particulièrement difficiles pour Josée Lavigueur, qui avait précédemment perdu son père en mars 2022, puis sa mère, plus récemment, en juin 2023.



Sa publication Facebook a récolté des centaines de commentaires de la part d'abonnés qui lui envoient beaucoup d'amour.

On se joint à eux et on en profite pour transmettre nos plus sincères condoléances à Josée Lavigueur ainsi qu'à sa famille.