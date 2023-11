Le retour attendu de Jonquière-Médic

La population de l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay, attendait leur retour avec impatience. Depuis lundi matin, les médecins de Jonquière-Médic sillonnent à nouveau les routes, pour une première fois après une pause de trois ans.

Les 25 rendez-vous disponibles pour cette première journée ont rapidement trouvé preneur.

«On est très bien reçu, les gens sont contents, on a de très bons commentaires et je crois que c'est sécurisant pour la population de Jonquière d'avoir ce service-là», a raconté le Dr Patrick De Moor, médecin de famille pour Jonquière-Médic.

Pour Claude Crevier, ce service a fait toute la différence lundi matin.

«Ç’a pris deux heures et demie au 811, ç’a été très long, pour me dire d'aller à l'urgence. Je suis allé à l'urgence et ils m'ont dit que ça allait prendre deux heures, et après six heures, je suis parti. J'étais mal pris et grâce à ça, j'ai pu voir un docteur. Sans ça, je n'aurais pas été capable», a-t-il dit.

Neuf médecins ont accepté de faire équipe pour répondre à la demande. Pour six d'entre eux, c’était une première lundi. Chaque médecin est capable, en moyenne, de faire entre 20 et 30 consultations par jour.

«Le but n'est pas de remplacer les cliniques et les offres de service déjà en place. C'est plus d'offrir une sécurité pour réduire l'achalandage dans les urgences et faciliter l'accès à un médecin pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer», a rappelé le Dr. De Moor.

Les citoyens de Jonquière peuvent prendre rendez-vous le matin même sur la plateforme en ligne dès 7 h 30 le matin et dès 7 h 45 par téléphone.

Contribution de la population demandée

Pour maintenir le service, le député Yannick Gagnon a lancé une campagne de financement. En moins d'une semaine, 10 000 $ ont été amassés sur un objectif de 225 000 $.

«L'objectif est ambitieux, mais on y croit. On demande à la population et aux entreprises d'avoir la même générosité que dans les 40 dernières années. Jonquière-Médic veut aussi évoluer. Est-ce qu'on serait capable de se diriger un jour vers une deuxième voiture qui se dirigerait vraiment vers un 100 % personnes vulnérables ?», a soutenu le député caquiste.

Les neuf médecins de Jonquière-Médic ont donné leur disponibilité jusqu'au 31 décembre prochain et la plupart d'entre eux ont signifié leur intérêt à poursuivre en janvier 2024.