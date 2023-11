Les crédits d’impôt doivent être ajustés pour soutenir les médias québécois, croit le PLQ

Après l’annonce de plusieurs fermetures et coupes dans les médias depuis plusieurs semaines, le Parti libéral du Québec croit qu’une révision des crédits d’impôt permettrait de soutenir les productions des médias québécois.

C’est ce qu’a avancé Monsef Derraji, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances.

«La crise médiatique nous conduit directement à une véritable crise culturelle. Ce sont nos médias qui diffusent notre culture et qui assurent une démocratie régionale essentielle», a indiqué le député libéral de Nelligan, lundi.

«Nous devons désormais offrir des conditions qui assureront la survie de nos médias locaux et nationaux et qui soutiendront plus efficacement la croissance de la productivité de nos PME», a-t-il précisé.

Ajuster les crédits d’impôt pour les productions audiovisuelles québécoises et revoir ceux accordés aux productions étrangères tournées au Québec sont quelques pistes proposées par le libéral.

Il souhaite également que le crédit d’impôt pour le journalisme soit rendu disponible à tous les employés des salles de nouvelles.

Selon M. Derraji, cette révision permettrait aux entreprises d’ici d’investir davantage dans la production québécoise.