Peut-on vraiment prévoir un geste grave?

Richard Martineau se pose une question capitale ce matin: «Peut-on vraiment prévoir si une personne qui a des troubles mentaux sérieux va commettre un geste grave?»

• À lire aussi: Meurtre en Estrie: l'homme accusé d'avoir tué sa mère avait déjà été déclaré non criminellement responsable d'actes de violence à son endroit

Notre chroniqueur s’intéresse à l’homicide d’une femme survenu dans une résidence en Estrie pour lequel le fils de la victime a été accusé hier de meurtre non prémédité.

Ce dernier avait déjà agressé sa mère, il y a trois ans, alors qu’il était en psychose. Carl Gauthier-Beauregard, 39 ans, avait notamment frappé sa mère à la tête et avait crié qu’il allait «aller chercher un gun pour la gunshooter», selon des rapports de la Commission d'examen des troubles mentaux consultés par Le Journal de Montréal.

Écoutez l'entrevue avec Gilles Chamberland, psychiatre à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel via QUB radio :

«Son psychiatre a dit qu’il ne représentait aucun danger, la Commission d'examen des troubles mentaux a dit qu’il ne représentait aucun danger. Peut-on vraiment prévoir si une personne qui a des troubles mentaux sérieux va commettre un geste grave ou pas?» s’interroge Richard Martineau.

«Souvent, on leur dit: ❝tu peux retourner chez toi❞. On le sait, ils arrêtent de prendre leurs médicaments, sombrent dans une psychose et il arrive ce qui est arrivé. Bref, il est passé dans la craque comme on dit, mais il y en a trop comme ça. Tu es un père, une mère et cet enfant-là ne peut pas se débrouiller, trouver un emploi, payer un loyer, tu lui dis de revenir à la maison et là, c’est toi qui te mets à risque», déplore notre chroniqueur.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut