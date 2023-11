Quand la maladie est source de discrimination

Je suis atteinte d’une maladie invisible et sournoise qui apporte son lot de complications graves au fil des ans. Cependant, rien n’y paraît. Je suis souriante et semble vivre au jour le jour, comme toute personne bien portante.

Pourtant, mon existence est ponctuée d’environ 200 décisions à prendre chaque jour uniquement pour ma santé. Je vis avec un deuxième système de pensée parallèle qui, comme une sentinelle, tâche de m’éviter les conséquences redoutables de cette maladie.

Je dois tout prévoir, sinon, je pourrais mourir. Je manipule une substance vitale mais à fort potentiel de dangerosité. En milieu de soins, il faut d’ailleurs deux signatures pour pouvoir l’administrer.

Je suis atteinte d’un diabète insulinodépendant. Saviez-vous que les diabétiques ont beaucoup plus de problèmes de santé mentale (dépression, idées suicidaires, anxiété, etc.) que la population en général? De plus, nous souffrons plus fréquemment de maladies graves, conséquences d’une gestion difficile de la maladie (insuffisance rénale chronique, cécité, amputations, maladies coronariennes, neuropathie, etc.).

Bonne nouvelle

La technologie a fait des pas de géant ces dernières années et, grâce au port d’une pompe à insuline intelligente, nous pouvons enfin recommencer à vivre quasi normalement. C’est une révolution fantastique pour les personnes comme moi.

Couplée à un lecteur de glycémie en continu, cette pompe permet d’ajuster les doses d’insuline en temps réel afin d’éviter les variations de glycémie qui mettent notre vie en danger.

Voilà pourquoi cinq provinces canadiennes sur dix ainsi que les trois territoires remboursent le coût d’une pompe à insuline à tous les citoyens qui en ont besoin.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a déposé aux Communes un projet de loi visant à créer un nouveau cadre national pour améliorer l’accès au traitement et à la prévention du diabète au Canada. La pompe à insuline est maintenant reconnue comme un traitement de prédilection pour les diabétiques.

Enfin, en mai 2022 au Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) s’est dit en faveur du remboursement des pompes pour tous les diabétiques qui en ont besoin.

Mauvaise nouvelle

Par ailleurs, le Québec fait bande à part. Il persiste à couvrir les frais de ce traitement uniquement pour les diabétiques diagnostiqués avant l’âge de 18 ans, ces personnes sont couvertes à vie par la suite. Nous nous réjouissons, bien sûr, pour elles, mais qu’advient-il des diabétiques diagnostiqués à l’âge adulte?

C’est sans contredit de la discrimination. Or, dans le but de mettre fin à cette injustice flagrante, des diabétiques québécois, dont je fais partie, ont créé une coalition en août dernier.

Il est vrai que ce traitement est onéreux: une pompe coûte environ 7000$ et dure en moyenne quatre ans. De plus, les fournitures afférentes coûtent environ 4000$ chaque année. Voilà pourquoi la majorité d’entre nous ne peuvent pas se le permettre. Vrai aussi que les effets délétères de cette maladie coûtent une fortune aux contribuables: à titre d’exemple, la dialyse d’une seule personne coûte 80 000$ par année. À terme, la couverture universelle de ce traitement ferait économiser une somme considérable à la population québécoise.

Par conséquent, à quelques jours de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2023, nous demandons au gouvernement québécois de mettre fin à cette situation discriminatoire en offrant le remboursement universel du coût de la pompe à insuline et des fournitures afférentes, comme c’est le cas pour la majorité des Canadiens atteints de cette maladie.

Cela nous permettrait de retrouver une qualité de vie afin que nous puissions, nous aussi, contribuer au mieux de notre société.

Photo fournie par Nathalie Godin

Nathalie Godin, diabétique depuis plus de 30 ans