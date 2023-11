Soleil ou neige: voici la météo prévue dans votre secteur pour commencer la semaine

La semaine débutera avec du soleil pour le centre du Québec, tandis que certains secteurs de l’est et de l’ouest de la province devront s’attendre à une journée plus nuageuse, ponctuée d’averses de neige.

Lundi s’annonce «généralement ensoleillé» dans la Capitale-Nationale ainsi que dans les secteurs de Drummondville, de la Mauricie et de Charlevoix, où les températures devraient se situer tout près du point de congélation, selon les prévisions d’Environnement Canada.

En Estrie, en Beauce, à La Tuque et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est plutôt une alternance entre soleil et nuages qui sera au programme pour commencer la semaine, alors que certaines régions pourraient connaître des averses de neige au cours de la nuit entre lundi et mardi.

Dans la majeure partie de l’ouest du Québec, l’agence fédérale anticipe entre 30% et 40% de probabilité d’averses de neige dès l’après-midi, notamment pour les secteurs de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides et du parc national du Mont-Tremblant.

Même son de cloche dans l’est de la province, où plusieurs secteurs pourront s’attendre à des averses de neige avec une alternance de soleil et de nuages.

Une accumulation au sol de quelques centimètres est également prévue pour la réserve faunique La Vérendrye, Pontiac, le Témiscamingue et l’Abitibi.

De façon générale, le nord du Québec sera quant à lui nuageux avec quelques probabilités d’averse de neige pour certaines régions, sauf pour la Baie-James, qui pourrait recevoir de la pluie intermittente dès l’après-midi.