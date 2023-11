Sommet de l'est de Montréal: un investissement de 100 M $ pour l'achat de terrains contaminés

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, annonce un investissement de 100 M $ pour l’achat de terrains contaminés dans l’est de l’île de Montréal, lors du Sommet de l’Est tenu lundi au stade olympique de Montréal.

Ce montant permettra la création de la Société de mises en valeur des terrains dans l’est de Montréal, afin d’y en faire l’acquisition, la décontamination et la mise en valeur de ces terrains industriels.

«Ça prend des infrastructures pour redévelopper des terrains, mais ça prend aussi une étape cruciale qui est de s’assurer que les terrains sont collectés à l’eau... Ce collecteur qui vaut 80 M $ est névralgique et partira avec le budget de cette année», annonce la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait annoncé un montant de 100 M $ pour la décontamination des terrains à Montréal en 2019. Cependant, l’opposition officielle note que seulement 1 million du montant a été octroyé, jusqu’à présent.

Des investissements sur les transports en commun

Selon la mairesse de l’arrondissement Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, des investissements sur les transports en commun sont primordiaux pour assurer l’efficacité de cette initiative.

«Un transport en commun efficace. Ce qu’on veut, c’est de se rendre facilement du point A au point B et de permettre de requalifier certaines zones, ajouter des services et des logements, dans le respect des quartiers dans lequel ça traverse. Il faut arrêter de perdre du temps, on a assez attendu», précise-t-elle.

Un hôtel sur l’Esplanade?

Parmi les projets pour revitaliser l’est de Montréal, la construction d’un hôtel incluant 200 chambres, tout près de l’Esplanade du Parc olympique, a également été annoncée. «À l’est de Papineau, on retrouve seulement 500 chambres d’hôtel, mais il y en a 19 000 sur l’île de Montréal... L’hôtel va être sur le site du Cinéma StarCité. C’est le seul terrain privé sur le site du Parc olympique. Donc, on va prendre une partie du site du cinéma pour construire l’hôtel», commente le directeur de Gestion Georges Coulombe, Alain Millette.

