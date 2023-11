Une vague de messages d’amour pour Simon Boulerice

Après que la lecture d’un de ses romans en classe a fait l’objet d’une plainte de la part d’un parent homophobe, l’auteur Simon Boulerice a obtenu une vague d’appuis de gens du public et de personnalités connues comme Mélanie Maynard, Matt Duff, Marie-Ève Janvier, Patricia Paquin et Jessica Barker.

«Suis abasourdi et triste à l’infini», a écrit Simon Boulerice sous sa publication Instagram qui, depuis samedi dernier, a reçu près de 5000 «j’aime» et a été commentée plus de 560 fois.

Simon Boulerice a publié la lettre reçue par un enseignant qui avait ajouté le roman Le dernier qui sort éteint la lumière au programme de son cours. Le père outré refuse que son enfant lise un livre dans lequel se trouve une famille avec deux papas.

Dans cette lettre, un père écrit: «Puisque le sujet du roman va complètement à l’encontre de mes principes et croyances, je vous informe que X ne lira pas ce livre», ajoutant plus loin: «... je pense que votre rôle consiste à aider les élèves à acquérir une maîtrise de la langue française, et non chercher à endoctriner par une propagande LGBT ou un point de vue idéologique qui n’a pas sa place dans une institution scolaire».

Plusieurs vedettes ont eu envie de répliquer. Le commentaire de l’animatrice Mélanie Maynard «Pauvre enfant qui doit porter des œillères qui ne lui appartiennent pas» a recueilli 228 mentions j’aime.

«Pour un parent qui se plaint, combien y a-t-il d’enfants (et de parents) qui, en silence, ont une vision plus lumineuse de l’humain grâce à tes écrits? Continue, Simon», a écrit l’auteur Martin Michaud.

Le comédien Vincent Bolduc a partagé son incompréhension: «Hors de moi. Il reste encore et toujours du travail à faire pour ouvrir les esprits.» «Je suis sans mots!» a ajouté l’animatrice Patricia Paquin. Jessica Barker a été appuyée par 247 personnes en disant «Incroyable. Une idée: les parents, on achète le livre en grand nombre et on l’offre à nos enfants.»

L’auteur de 41 ans qui a publié à ce jour 67 livres de tous genres confondus a aussi reçu des messages de plusieurs enseignants se disant fiers de faire lire ses romans dans leur classe. Des parents d’élèves touchés par ses œuvres ont également témoigné.

«Je suis convaincu que cela peut sauver des vies»

En entretien avec Le Journal, Simon Boulerice s’est d’abord dit surpris par cette «controverse», lui qui juge ce roman comme l’un des plus tendres et lumineux de sa bibliographie.

«Ça m’attriste beaucoup. Mon cœur va d’emblée vers l’enfant et l’enseignant. À l’enfant, je dirais “ne doute pas de ce que ton enseignant a préparé pour toi”. J’espère que cela ne va pas contaminer son regard sur son enseignant et qu’il ne va pas perdre son lien de confiance avec son professeur. Je lui souhaite juste de l’amour et que ces œuvres que son père lui interdit soient ailleurs sur sa route», dit-il, visiblement bouleversé.

S’il a trouvé du réconfort dans les commentaires remplis d’amour de ses abonnés, l’auteur avoue avoir dû gérer 5% de messages haineux et homophobes en privé. Certains enseignants lui ont aussi confié avoir dû se battre pour faire lire ses livres dans leur classe (des élèves de la fin du primaire et du secondaire).

«Cela dit quelque chose de notre époque; à quel point le professeur doit vivre avec les justifications de tout, ce qui est le ressac de la haine. Proposer une diversité aux enfants et leur montrer d’autres façons de vivre, je suis convaincu que cela peut sauver des vies», estime celui qui voit cette réaction du père comme de la censure.

«Cela me fait constater que je dois encore travailler et cela me donne envie d’embrasser encore plus les lettres LGBTQ+», ajoute-t-il.