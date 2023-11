Voici le film que Reese Witherspoon, Brad Pitt et Margot Robbie veulent tous produire

Dans les coulisses de Hollywood, un projet d'adaptation cinématographique des mémoires de Britney Spears, The Woman in Me, qui est au sommet des palmarès littéraires, suscite fortement l'intérêt de certaines célébrités influentes.

Selon les informations de Page Six, des noms tels que Brad Pitt, Reese Witherspoon et Margot Robbie ont tous manifesté leur intérêt face à ce projet prometteur.

Bien que les détails du projet d'adaptation sont encore à un stade préliminaire, selon des sources crédibles, l'enthousiasme et l'intérêt des parties prenantes ne cessent de croître.

La chanteuse elle-même a récemment reporté une réunion avec un producteur, et selon ce qu'avance le média Ankler dans son infolettre, elle aurait annulé à la dernière minute en raison de son état émotionnel.

Alors que le projet d'adaptation des mémoires de Britney Spears continue de se développer, il sera assurément intéressant de voir qui parmi les célébrités les mieux réputées de Hollywood mettra la main sur les droits du best-seller.

The Woman in Me a été déposé en librairie le 24 octobre dernier.

