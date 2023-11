«179 corps» enterrés dans une «fosse commune», dit le directeur de l'hôpital al-Chifa à Gaza

Au moins «179 corps» ont été enterrés mardi dans une «fosse commune» creusée dans le complexe de l'hôpital al-Chifa, a annoncé son directeur à l'AFP, précisant que parmi eux figuraient sept bébés prématurés morts faute d'électricité pour les maintenir en vie.

«Nous avons été obligés de les enterrer dans une fosse commune», a affirmé le docteur Mohammed Abou Salmiya.

«Il y a des corps qui jonchent les allées du complexe hospitalier, et les chambres frigorifiées des morgues ne sont plus alimentées» en électricité, car aucune goutte de carburant n'est entrée dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, a-t-il ajouté.

Mardi, «une femme et un homme en soins intensifs sont morts», a rapporté le docteur Abou Salmiya, portant à 29 le nombre de patients en soins intensifs morts depuis la coupure de l'électricité à al-Chifa samedi.

Un journaliste collaborant avec l'AFP à l'intérieur de l'hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, a rapporté que l'odeur des corps en décomposition était étouffante.

AFP

Les combats et les frappes aériennes se sont poursuivis toute la nuit, a-t-il ajouté, mais de façon moins intense que les nuits précédentes.

Des chars israéliens sont massés mardi aux portes d'al-Chifa, considéré par Israël comme un repaire stratégique du Hamas.