Accusations criminelles de complot pour trucage d’offres à la Ville de Québec

Des accusations criminelles contre deux anciens dirigeants de firmes de génie-conseil viennent d’être déposées. Deux personnes sont soupçonnées d’avoir comploté pour truquer des offres pour des contrats d’infrastructure à la Ville de Québec entre 2006 et 2010.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse rendu public mardi matin par le Bureau de la concurrence.

Les faits allégués pour ce «stratagème de truquage d’offres» se seraient déroulés entre le 1er septembre 2006 et le 19 novembre 2010, soit sous les règnes successifs de la défunte mairesse Andrée Boucher et de Régis Labeaume à la tête de la Municipalité.

Les deux personnes visées sont Patrice Mathieu et André Côté, qui sont soupçonnés d’avoir «comploté pour répartir des contrats municipaux d’infrastructure entre les firmes».

Complot et fraude

«Au moment du complot présumé, Patrice Mathieu était vice-président de Tecsult inc. (maintenant Consultants AECOM Inc.) et André Côté était vice-président de Roche ltée, Groupe-conseil (maintenant Norda Stelo Inc.)», a mentionné le Bureau de la concurrence.

Mathieu et Côté ont été accusés en vertu du Code criminel pour complot en vue de truquer des offres, complot en vue de commettre une fraude, et fraude de plus de 5000$.

Mardi, la Ville de Québec n’a pas souhaité réagir.

Dans le rapport de la commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion de contrats publics dans l’industrie de la construction, Patrice Mathieu était décrit comme le «coordonnateur» du «cartel de Québec». En 2016, le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec l’a déclaré coupable pour participation à un «système de partage des contrats» à Québec entre 2006 et 2010.