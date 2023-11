Après une chute aux lourdes conséquences en CHSLD, une famille demande plus de préposés compétents

Une famille de Laval réclame que les résidences privées pour aînés s'assurent d'avoir des préposés compétents et bien formés pour prendre soin des résidents avec des troubles neurocognitifs.

• À lire aussi: Comment réduire le nombre de chutes dans les CHSLD?

La famille a fait parvenir une mise en demeure au CISSS de Laval, à la résidence où s'est produit l'incident et à l’agence privée chargée de s'assurer de la sécurité de l'aînée parce qu'elle déplore qu'une préposée n'ait pas surveillé adéquatement leur mère.

Sur les images d’une caméra de surveillance, on peut voir la femme se lever d’une chaise et perdre pied à quelques centimètres de l’employée. La femme de 86 ans a fait une chute qui a entraîné de lourdes conséquences.

«Elle est restée 50 jours à l’hôpital (...). Son état s’est dégradé rapidement. Elle mangeait de moins en moins et devenait de plus en plus dépendante du personnel à l’hôpital», explique Maria Perluzzo, fille de Ida Carnavale.

De plus l’employée n’a pas respecté le protocole.

Elle n’a pas appelé l’infirmière et signalé la chute auprès de la direction.

«On pleurait, voir ma mère crier et tomber sans que l'on puisse faire de quoi. Pourquoi elle ne l’a pas dit à quelqu’un, ils auraient pu appeler l’ambulance», mentionne Rosie Perluzzo, fille de Ida Carnavale.

Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.